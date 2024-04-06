Meteoroloji uyardı: O bölgelere kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: O bölgelere kuvvetli yağış geliyor!
Editör: Orhun Çoban
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli yağış görülecek.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara dikkatli olunması istendi.

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# meteoroloji
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