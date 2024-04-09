Meteoroloji uyardı! O şehirler için kuvvetli sağanak uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya ve Elazığ için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji uyardı! O şehirler için kuvvetli sağanak uyarısı...
Son Güncelleme:

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün Malatya ve Elazığ çevresinde görülecek gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren artarak akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 9 Nisan 2024 altın fiyatları...Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 9 Nisan 2024 altın fiyatları...Ekonomi
# meteoroloji
Çok Okunanlar
Meteorolojiden uyarı! 9 Nisan hava durumu...
Meteorolojiden uyarı! 9 Nisan hava durumu...
Bayramda marketler açık olacak mı? Arife günü yarım gün mü açık olacak?
Bayramda marketler açık olacak mı? Arife günü yarım gün mü açık olacak?
Kağıthane'de silahlı çatışma! 2 kişi hayatını kaybetti!
Kağıthane'de silahlı çatışma! 2 kişi hayatını kaybetti!
Ticaret Bakanlığı İsrail'e ihracatta kısıtlama getirdi
Ticaret Bakanlığı İsrail'e ihracatta kısıtlama getirdi
UEFA Fenerbahçe için yeni karar verdi
UEFA Fenerbahçe için yeni karar verdi
Öne Çıkanlar "YSK cumhuriyet hukukunu katletmiştir" | Gece Hattı | Serkan Aksarı "YSK cumhuriyet hukukunu katletmiştir" | Gece Hattı | Serkan Aksarı Meteoroloji uyardı! O iller için kuvvetli sağanak uyarısı... Meteoroloji uyardı! O iller için kuvvetli sağanak uyarısı...