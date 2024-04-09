Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 9 Nisan 2024 altın fiyatları...
Gram altın 2400 TL üstüne çıkarak yeni rekorunu gördü. Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Nisan 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları...
Altın gram fiyatı, ons altın rüzgarına kapılarak 2400 TL üzerinde işlem görüyor. Piyasalardaki yukarı yönlü hareketler sonrası yatırımcı altın fiyatlarını yakın takibe aldı. Altın fiyatları yükseliş trendini sürdüyor. Ons altın 2330 dolar üzerinde seyrederken, altın gram fiyatı 2400 TL üzerine çıkarak yeni rekorunu kırdı.
Peki, Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? İşte 9 Nisan 2024 altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış: 2.424,38
- Gram altın satış: 2.424,74
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış: 4.111,00
- Çeyrek altın satış: 4.496,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış: 8.172,00
- Yarım altın satış: 8.611,00
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış: 16.418,00
- Tam altın satış: 16.891,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış: 16.575,00
- Cumhuriyet altını satış: 16.825,00
ATA ALTIN NE KADAR?
- Ata altın alış: 16.794,00
- Ata altın satış: 17.297,00
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