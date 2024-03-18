Meteoroloji uyardı: Sağanak ve karışık yağmur geliyor! 18 Mart hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın batı kıyıları ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Ülkemizin güneydoğu bölgelerinde görülecek yağışların, Şanlıurfa’nın doğusu, Diyarbakır, Batman ve Mardin illeri ile Siirt ve Şırnak’ın batısında kuvvetli sağanak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Muş’un güney, Van’ın güney ve batı, Siirt ve Şırnak’ın doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yükseklerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

18 MART HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri ile batı kıyıları yerel sağanak yağışlı

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri ile batı kıyıları yerel sağanak yağışlı HATAY °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu KONYA °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu SİVAS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu KARABÜK °C, 15°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu TRABZON °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Muş'un güney, Van'ın güney ve batısında kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.