Meteoroloji'den 7 İl İçin Uyarı! Yarına Dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saat 03.00'ten itibaren Ege Denizi kıyılarında etkili olacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla geneli, Çanakkale'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli, Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

AA'da yer alan habere göre yağışların yarın saat 21.00'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Yarın Başkent'te sıcaklığın 9 derece yağmurlu, İstanbul'da 12 ve İzmir'de 16 derece gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.

O İllere Turuncu ve Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji Uyarı Haritasına göre yarın Antalya ve Muğla'da gök gürültülü sağanak beklenirken bu iki kentimiz için "turuncu" alarm verildi.

İzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale ve Aydın içinse "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.