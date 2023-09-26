Meteorolojiden o Bölgelere Uyarı! Kuvvetli Rüzgar ve Yağış Bekleniyor İşte 26 Eylül Hava Durumu...

Hava durumu insanların hayatını her zaman etkilemektedir. Özellikle bahar aylarında havalar çok değişken oldukları için çok sayıda insan tarafından hava sıcaklığındaki değişimler merak edilir. 26 Eylül 2023 günü hava nasıl olacak? Meteoroloji hani illeri uyardı?

Meteorolojiden o Bölgelere Uyarı! Kuvvetli Rüzgar ve Yağış Bekleniyor İşte 26 Eylül Hava Durumu...
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Hava durumu her zaman vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biridir. Özellikle sonbahar gibi geçiş dönemlerinde havalar sıklıkla değişebilir ve hatta bu değişimler hastalıklara yol açabilir. Eylül ayının sonuna gelirken, 26 Eylül tarihinde ise havalar oldukça sakin ilerliyor. Yazın sıcaklığının bir nebze de olsa devam ettiği bugünlerin en kadar devam edileceği en çok merak edilen şeylerden birisidir. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde bulutlu bir hava, kıyı şeritlerinde sağanak ve yerel yağış bekleniyor. 

Meteorolojinin gündeminde önemli hava sıcaklığı değişikliği öngörülmüyor. Marmara ve Kuzey Ege'de ise belli bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Peki, 26 Eylül 2023 günü illerimizde hava durumu nasıl olacak? 

Meteorolojiden o Bölgelere Uyarı! Kuvvetli Rüzgar ve Yağış Bekleniyor İşte 26 Eylül Hava Durumu... - Resim : 1

 26 Eylül 2023 Günü İl İl Hava Durumu

İllere göre hava durumunun nasıl olacağı yine herkes tarafından en çok merak edilen konu. Genel beklentiler önem arz etse de yaşadığımız yerdeki hava durumu günlük hayatımızı oldukça etkilemektedir. İşte illere göre hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu
  • KIRKLARELİ °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAKARYA °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • DENİZLİ °C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • İZMİR °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MUĞLA °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ANTALYA °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • HATAY °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MERSİN °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden o Bölgelere Uyarı! Kuvvetli Rüzgar ve Yağış Bekleniyor İşte 26 Eylül Hava Durumu... - Resim : 2

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ESKİŞEHİR °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KONYA °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SİVAS °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KASTAMONU °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SİNOP °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ZONGULDAK °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • SAMSUN °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • TOKAT °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • TRABZON °C, 25°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden o Bölgelere Uyarı! Kuvvetli Rüzgar ve Yağış Bekleniyor İşte 26 Eylül Hava Durumu... - Resim : 3

DOĞU ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KARS °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık
  • ŞANLIURFA °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık
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