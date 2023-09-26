Meteorolojiden o Bölgelere Uyarı! Kuvvetli Rüzgar ve Yağış Bekleniyor İşte 26 Eylül Hava Durumu...

Hava durumu her zaman vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biridir. Özellikle sonbahar gibi geçiş dönemlerinde havalar sıklıkla değişebilir ve hatta bu değişimler hastalıklara yol açabilir. Eylül ayının sonuna gelirken, 26 Eylül tarihinde ise havalar oldukça sakin ilerliyor. Yazın sıcaklığının bir nebze de olsa devam ettiği bugünlerin en kadar devam edileceği en çok merak edilen şeylerden birisidir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde bulutlu bir hava, kıyı şeritlerinde sağanak ve yerel yağış bekleniyor.

Meteorolojinin gündeminde önemli hava sıcaklığı değişikliği öngörülmüyor. Marmara ve Kuzey Ege'de ise belli bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Peki, 26 Eylül 2023 günü illerimizde hava durumu nasıl olacak?

26 Eylül 2023 Günü İl İl Hava Durumu

İllere göre hava durumunun nasıl olacağı yine herkes tarafından en çok merak edilen konu. Genel beklentiler önem arz etse de yaşadığımız yerdeki hava durumu günlük hayatımızı oldukça etkilemektedir. İşte illere göre hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAKARYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MERSİN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TOKAT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.