Meteorolojiye Göre Bugün Hava Nasıl Olacak? 23 Ekim 2023 Günü Hava Durumu...

23 Ekim 2023 günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. Meteorolojiye göre bugün yoğun bir hava değişikliği beklenmiyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?

Meteorolojiye Göre Bugün Hava Nasıl Olacak? 23 Ekim 2023 Günü Hava Durumu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu duyurdu. 23 Ekim günü ülke genelinde yoğun bir sıcaklık değişimi beklenmiyor. Meteorolojiye göre bugün özellikle dikkat edilmesi gereken bir hava olayı beklenmiyor. Peki 23 Ekim 2023 günü hangi ilde hava nasıl olacak?

Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreler ile Niğde'nin doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Meteorolojiye Göre Bugün Hava Nasıl Olacak? 23 Ekim 2023 Günü Hava Durumu... - Resim : 1

23 EKİM 2023 GÜNÜ HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiye Göre Bugün Hava Nasıl Olacak? 23 Ekim 2023 Günü Hava Durumu... - Resim : 2

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Kayseri çevreleri ile Niğde'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiye Göre Bugün Hava Nasıl Olacak? 23 Ekim 2023 Günü Hava Durumu... - Resim : 3

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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