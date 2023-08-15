Sıcaklıklar Türkiye'nin peşini bırakmıyor! Bakın meteorolojiye göre termometreler kaç dereceyi bulacak! İşte 15 Ağustos 2023 hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, sabah saatlerinde ise İstanbul Avrupa yakasının kıyıları, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

15 AĞUSTOS HAVA DURUMU RAPORU?

Hava sıcaklığı: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeydoğu, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: