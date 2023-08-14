Rekor kırıldı! Hangi şehirde hissedilen sıcaklık 72 dereceye ulaştı? İşte o şehir ve yetkililerden gelen uyarılar...

Türkiye'de bulunan sıcak havalar etkisini hissettirmeye devam ediyor. Son olarak Suriye üzerinden ülkemize giriş yapan Arabistan sıcakları Hatay'da bir rekora sebep oldu.

Dünden itibaren artan sıcaklıklar, özellikle Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep gibi illerde hayatı olumsuz etkiliyor. Yetkililere halka dışarı çıkmamaları için uyarılarda bulunduran sıcaklıklar yaşamın akışını da bozuyor.

Hatay’ın Kumlu ilçesinde 44,6 derece ölçülen hava sıcaklığı, yüksek nem ile birlikte 72 derece olarak hissedildi. Hava Forum adlı sosyal medya hesabının iddiasına göre bu, Türkiye hissedilen sıcaklık rekoru anlamına geliyor.

HATAY'DA SICAKLIK 44.9 DERECEYİ AŞTI HİSSEDİLEN 72 DERECE



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'ın Kumlu ilçesinde, hava sıcaklığı 44.9 derece ölçüldü.