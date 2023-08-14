14 Ağustos hava durumu raporu! Dikkat: 3 bölgeye sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Paylaşılan verilere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara’nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın ve Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

14 AĞUSTOS HAVA DURUMU RAPORU!

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, diğer bölgelerde artmaya devam edecek, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın batısında ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE 20°C, 33°C

İSTANBUL 24°C, 30°C

KIRKLARELİ 20°C, 30°C

SAKARYA 23°C, 32°C

A.KARAHİSAR 19°C, 37°C

DENİZLİ 23°C, 42°C

İZMİR 25°C, 33°C

MANİSA 23°C, 38°C

ADANA 27°C, 45°C

ANTALYA 26°C, 35°C

HATAY 28°C, 41°C