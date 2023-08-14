14 Ağustos Tam altın Çeyrek ve gram altın fiyatları güne nasıl başladı? Kura göre Altın fiyatları...

Altın, dünya ticaretinde güvenli liman olmaya devam ediyor. Altın, önemli bir ticaret aracı olurken, kimileri için yatırım olmaya devam ediyor. Kura göre değişen altın fiyatlarında en çok etkilenen çeyrek oldu. Hızla değişen kur farkına bağlı tam, çeyrek ve gram altın fiyatlarını derledik.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1912 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. İç piyasada ise altının gram fiyatı 1664 lira, çeyrek altın 2 bin 734 liradan satışa sunuldu.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik çalkantıya bağlı özellikle Amerika ve Çin borsalarında da yaşana değişimler altın fiyatlarını etkiler.

14 AĞUSTOS TAM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları merak konusu Türkiye'de de vatandaşların gündeminde hep oldu. 14.08.2023 tarihi altın fiyatları...

Gram altın 1.663,44

Çeyrek altın 2.772,00

Yarım altın 5.544,00

Cumhuriyet altın 11.380,00

Tam altın 11.072,00

Ata altın 11.379,00

Gremse altın 27.451,12