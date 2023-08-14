İstanbul'da taksi ücretleri güncellendi! İşte taksi tercih edecekler için yeni fiyatlar...

İstanbul'da ulaşıma yüzde 51,52 zam kararı alınmış, toplu ulaşımda 11 Ağustos'ta uygulanmaya başlayan yeni ücret tarifeleri, taksiler için ise 14 Ağustos olarak belirlenmişti. Bugün itibari ile İstanbul'da taksiler güncel fiyatlardan iş başı yaptılar. İşte habere dair detaylar...

İstanbul'da taksi ücretleri güncellendi! İşte taksi tercih edecekler için yeni fiyatlar...
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İstanbul'da taksilerin yeni ücret tarifesi bugün itibarıyla uygulanmaya başladı. UKOME'nin 8 Ağustos'taki kararıyla indi-bindi ücreti 70 TL, açılış ücreti 19,17 TL, kilometre başı ücret ise 13,75 TL olmuştu.

İstanbul'da taksi ücretleri güncellendi! İşte taksi tercih edecekler için yeni fiyatlar... - Resim : 1

İSTANBUL'DA TAKSİ FİYATLARI GÜNCELLENDİ: ULAŞIMA YÜZDE 51,52 ZAM

İstanbul'da ulaşıma yüzde 51,52 zam kararı alınmış, toplu ulaşımda 11 Ağustos'ta uygulanmaya başlayan yeni ücret tarifeleri, taksiler için ise 14 Ağustos olarak belirlenmişti.

Saat 00.00'a yaklaşırken, Taksim'de bazı taksicilerin yolcu almadan ilerlediği, bazı taksicilerin ise eski tarifeyle yolcu aldığı görüldü.

8 Ağustos'ta alınan karar sonrasında, taksimetre ayarı gerçekleştiren merkezlerde yeni ücret tarifesine geçiş yapan taksilerin, taksimetreleri 00.00 sonrasında yeni tarifeye geçti.

Yeni tarifeyle, 40 TL olan indi-bindi ücreti 70 TL'ye, 12,65 TL olan açılış ücreti 19,17 TL'ye, 8,51 TL olan kilometre başı ücret ise 13,75 TL'ye ulaştı.

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