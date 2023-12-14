Son 53 Yılın En Sıcak Kasım Ayı Yaşandı

Alışılmışın dışında sıcak geçen kış ayları verilere de yansıdı. Bu yılın kasım ayı son 53 yılın en sıcak iki kasımından biri olarak kayıtlara geçti.

Son 53 Yılın En Sıcak Kasım Ayı Yaşandı

Bir yüzünü gösteren ancak tam anlamıyla Türkiye’ye giriş yapmayan kış ayları son yılların en sıcağı olarak kayda geçti. Geçtiğimiz ay, son 53 yılın en sıcak iki kasım ayından biri oldu

En son 2010 kasımında görülen 12,5 derece ortalama sıcaklık, bu yıl 3,2 artarak 15,7 olarak ölçüldü

Kasım ayında ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 15,3 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 32,9 dereceyle Salihli'de ölçüldü.

Uzun yıllar kasım ayı maksimum sıcaklık değeri 27,2 derece olan İstanbul'da geçen ayın sıcaklığı 29,6 derece olarak ölçülürken, aradaki sıcaklık farkı 2,4 derece oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# hava sıcaklığı # Kasım
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