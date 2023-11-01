Yurdun Batısına Yağış Geliyor! Meteoroloji'den Marmara ve Ege İçin Uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Marmara ve Ege Bölgesi'nde etkili olması beklenen sağanak için vatandaşların dikkatli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.
Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:
- Yapılan son değerlendirmelere göre; 02.11.2023 Perşembe günü Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, Ege kıyılarında hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# marmara # ege # meteoroloji # sağanak yağış