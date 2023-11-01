Yurdun Batısına Yağış Geliyor! Meteoroloji'den Marmara ve Ege İçin Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Marmara ve Ege Bölgesi'nde etkili olması beklenen sağanak için vatandaşların dikkatli olması istendi.

Yurdun Batısına Yağış Geliyor! Meteoroloji'den Marmara ve Ege İçin Uyarı
Son Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:

- Yapılan son değerlendirmelere göre; 02.11.2023 Perşembe günü Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, Ege kıyılarında hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kasım Yağmur Getirecek Mi? Hava Bugün Nasıl Olacak? 1 Kasım 2023 Günü Hava Durumu Tahminleri...Kasım Yağmur Getirecek Mi? Hava Bugün Nasıl Olacak? 1 Kasım 2023 Günü Hava Durumu Tahminleri...Hava Durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı

# marmara # ege # meteoroloji # sağanak yağış
Çok Okunanlar
Emeklilere 5 Bin Lira Ödeme Yapılacak Mı?
Emeklilere 5 Bin Lira Ödeme Yapılacak Mı?
Bugün Deprem Mi Oldu? Deprem Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
Bugün Deprem Mi Oldu? Deprem Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
KOÇ AİLESİNDE DEPREM! İpek Kıraç Kimdir?
KOÇ AİLESİNDE DEPREM! İpek Kıraç Kimdir?
Altın Bozduracaklar Dikkat! Altın Kaç TL Oldu? Güncel Fiyatlar...
Altın Bozduracaklar Dikkat! Altın Kaç TL Oldu? Güncel Fiyatlar...
1 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
1 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
Öne Çıkanlar Hakan Fidan, İsrail'i Uyardı: "Girdiğiniz Yanlış Yoldan Dönün, Şiddete Son Verin!" Hakan Fidan, İsrail'i Uyardı: "Girdiğiniz Yanlış Yoldan Dönün, Şiddete Son Verin!" KOÇ AİLESİNDE DEPREM! İpek Kıraç Kimdir? KOÇ AİLESİNDE DEPREM! İpek Kıraç Kimdir?