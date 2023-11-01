Kasım Yağmur Getirecek Mi? Hava Bugün Nasıl Olacak? 1 Kasım 2023 Günü Hava Durumu Tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerini açıkladı. İllere göre hava durumu raporuna göre ülke genelinde sıcaklıkların biraz düşme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. 1 Kasım 2023 günü hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor?

Kasım Yağmur Getirecek Mi? Hava Bugün Nasıl Olacak? 1 Kasım 2023 Günü Hava Durumu Tahminleri...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminini açıkladı. Meteorolojiye göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, İzmir, Aydın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Giresun ve Erzurum çevreleri ile Ankara'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. 1 Kasım 2023 günü hava nasıl olacak? 

Kasım Yağmur Getirecek Mi? Hava Bugün Nasıl Olacak? 1 Kasım 2023 Günü Hava Durumu Tahminleri... - Resim : 1

1 KASIM 2023 GÜNÜ İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde İzmir ve Aydın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

Kasım Yağmur Getirecek Mi? Hava Bugün Nasıl Olacak? 1 Kasım 2023 Günü Hava Durumu Tahminleri... - Resim : 2

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay kıyılarının aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Karaman çevrelerinin hafif yağmurlu, öğle saatlerinde Çankırı, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu

Kasım Yağmur Getirecek Mi? Hava Bugün Nasıl Olacak? 1 Kasım 2023 Günü Hava Durumu Tahminleri... - Resim : 3

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde (Çorum hariç) Orta Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

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