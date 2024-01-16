Cansen Yeni Kut kimdir? Cansel Yeni kimin eşi? Cansel Yeni Kut neden gündem oldu?

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Cansen Yeni Kut'un gündem olması kafaları karıştırdı. Geçtiğimiz ay annesi Semiha Yeni kaybeden Cansen Yeni Kut'un özel hayatı merak oldu. Aslında birçok kişinin yakından tanıdığı 90'lı yılların hareketli ismi Burak Kut'un eşi olduğunu biliyor muydunuz?

CANSEL YENİ KUT KİMDİR?

Cansen Yeni, Amerikan Academy of Anti Aging de Skin Rejuvination eğitimi aldıktan sonra Türkiye'de çalışmalarına bu yönde devam etti. Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Kök Hücre Departmanı'nda genetik ve kök hücre üzerine doktora programındadır. Halen Doğuş Üniversitesi psikoloji bölümü doktora programına devam etmektedir.

Türk 'Kalp Vakfı Kardiyoloji Departmanı' ve Türk Onkoloji Vakfı Kardiyoloji departmanında görev yaptı aynı zamanda Türk Onkoloji Vakfı Başhekimliğini de yürüttü. 2011 yılında şarkıcı Burak Kut ile evlendi. Bu evlilikten Aden Bucan adlı kızları dünyaya gelmiştir. Çukurova Üniversitesi tıp fakültesinden mezun olduktan sonra başkent Üniversitesi kardiyoloji departmanında ve Türk Kalp Vakfı'nda çalıştı.