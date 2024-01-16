Uzaylı Zekiye kimdir? Uzaylı Zekiye neden gündem oldu? Uzaylı Zekiye Seden Kızıltunç'un son hali

"Uzaylı Zekiye" terimi genellikle mizahi veya hayal ürünü bir ifade olarak kullanılır ve gerçek bir karakteri ifade etmez. Genellikle çocuk hikayelerinde veya mizahi anlatılarda kullanılan bir tür kurgusal karakter veya konsepttir. Ancak son günlerde bu terim gündem oldu.

PEKİ UZAYLI ZEKİYE KİMDİR?

Uzaylı Zekiye, senaryosunu Seden Kızıltunç'un yazdığı, müziklerini Cahit Berkay'ın yaptığı fantastik ve komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. 10. bölümü ile ekranlara veda eden dizi, 8 Ekim 1988 ile 17 Aralık 1988 tarihleri arasında TRT 1'de yayımlanmıştır.

UZAYLI ZEKİYE NEDEN GÜNDEM OLDU?

Uzaylı Zekiye 90'lı yıllardan sonra dilimizde sık sık terimsel ifade olarak kullanılırdı. Bu yüzden sık sık gündem olur. Bunun yanı sıra Uzaylı Zekiye'yi oynayan Seden Kızıltunç'un son hali gündem oldu.