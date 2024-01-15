Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu'nun değişimi şaşırttı! Sıla Türkoğlu nasıl oyuncu oldu?

Yayınlandığı ilk günden itibaren konusuyla beraber dikkat çeken Kızılcık Şerbeti'nde başrol oynayan Sıla Türkoğlu gündem oldu. Özellikle eski halini görenler şoke oldu. Estetiksiz kilolu halinden sonra Sıla Türkoğlu'nun hayatı merak edildi.

SILA TÜRKOĞLU ŞAŞIRTTI!

Annesiyle olan eski fotoğrafını gören hayranları şaşırdı. Burnundan yüz şekline kadar değişim yaşayan Sıla Türkoğlu, bir de kilosu dikkat çekti. Sıla Türkoğlu'nun o fotoğrafı;

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

18 Nisan 1999 yılında İzmir'de doğdu. Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da, Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020’de Kanal 7'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı. 4 Temmuz 2022'de yayınlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı. Günümüzde ise, 2022 yılından itibaren Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa Korkmaz karakteriyle başrolde yer almaktadır. 2023 yılında düzenlenen 49. Altın Kelebek Ödüllerinde Yıldızı Parlayanlar ödülünün sahibi oldu.