Formula E Ceo Alejandro Agag kimdir? Kaç yaşındadır? Formula E Ceo neden gündem oldu?

53 yaşında olan iş insanının asıl ismi 'Alejandro Tarık Agag Longo'dır. Adı son günlerde Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'yla anılınca merak konusu oldu. Arama motorunda Formula E Ceo Alejandro Agag kim olduğu araştırıldı.

FORMULA E CEO ALEJANDRO AGAG KİMDİR?

Alejandro Agag, İspanyol işadamı ve girişimcidir. 18 Eylül 1970 tarihinde Madrid, İspanya'da doğmuştur. Agag, özellikle motorsporları dünyasında, özellikle de elektrikli araç yarışlarıyla ilişkilendirilmektedir.

Agag'ın en bilinen başarılarından biri, FIA Formula E Şampiyonası'nı kurmasıdır. 2014 yılında başlayan bu şampiyona, elektrikli araçlarla gerçekleştirilen bir yarış serisidir. Formula E, sürdürülebilirliği destekleyen bir vizyonla elektrikli mobiliteyi ve motorsporlarını birleştirme amacı taşımaktadır.

Ayrıca, Agag, GP2 Serisi'nde (şu anda FIA Formula 2 Şampiyonası) Team Aguri adlı bir takımın da sahibi olmuştur. Ailesiyle birlikte enerji sektöründe de faaliyet göstermiş ve Agag, iş kariyeri boyunca bir dizi iş girişiminde bulunmuştur.

Alejandro Agag, iş dünyasındaki liderliği ve özellikle elektrikli araç yarışlarındaki etkisi nedeniyle tanınan bir figürdür.