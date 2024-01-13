Muhammed Yakut Kimdir? Muhammed Yakut - Engin Polat - Dilan Polat Bağlantısı Nedir?

Sosyal medyada çarpıcı açıklamalara yer veren Muhammed Yakut, Almanya’da yaşıyor. 14 ayrı sabıkası olan Yakut özellikle Sedat Peker ile gündeme gelmişti. Youtube hesabından "Deliler Delisi" adıyla videolar yayınlamaya başlayarak birçok ifşaya neden oldu. Türkiye siyasetine dair iddiaları ile gündeme gelen Muhammed Yakut’un, 5 video çektiği Youtube hesabı kapatılmıştı.

Muhammed Yakut - Engin Polat - Dilan Polat Bağlantısı Nedir?

Türkiye medyası Yakut’un 6 Nisan 2023'te Edirne Kapıkule Hudut Kapısından kara yoluyla yurt dışına çıktığını yazdı. Yakut çektiği videolarla göz dağı vermek için Peker, Sarallar, Şahinler, Zazalar, Çakıcı, Çakırlar, Atmaca grupları gibi Türkiye’deki mafya yapıları ile ilişkisi olduğunu söyledi. Diyarbakırlı olduğu bilinen Muhammed Yakut, Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasına ilişki açıklamalarda da bulunmuştu.

Çiftin uluslararası yollarda ciddi oranda kara-para akladığını öne sürmüştü. 1972 yılında Diyarbakır'da doğdu. Atatürk Lisesi mezunu olan Muhammet Yakut, Plastikçiler Organize Sanayi'nde genel başkanlık yaptı. Evli ve çocuk sahibi. Muhammed Yakut'un Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yeni açıklamaları olduğu düşünülüyor.