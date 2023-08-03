Gökçen Fırat TSK'ya atanan ilk kadın amiral oldu ! Gökçen Fırat kimdir ?

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki terfi ve atamaların belirlendiği Yüksek Askeri Şura toplantısı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen toplantı 3 saat sürdü. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni komuta kademesi belirlendi. Alınan karara göre; Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Peki, Gökçen Fırat kimdir?

GÖKÇEN FIRAT KİMDİR?

TSK'da ilk kez kadın amiral ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti.

Gökçen Fırat aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın savaş gemisi komutanı olarak görev yapmıştı.

Gökçen Fırat ilk kadın Amiral oldu.

Amiral Gökçen Fırat 2004 yılında yaptığı bir röportajda hedeflerinin arasında Deniz Harp Akademisi'ne giren ilk kadın subay olmak olduğunu söylemiş ve "Kadın doktor çok ama kadın subay olmak farklı." ifadelerini kullanmıştı.

Gökçen Fırat hakkında bilgiler yayınlandıkça haberimiz içerisine eklenecektir.