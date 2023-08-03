Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı! Metin Gürak kimdir ?

Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Metin Gürak getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever yaş haddi nedeniyle, Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu olurken, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Ziya Cemal Kadıoğlu getirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ise görevine devam edecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki terfi ve atamaların belirlendiği Yüksek Askeri Şura toplantısı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen toplantı 3 saat sürdü. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni komuta kademesi belirlendi. Alınan karara göre; Genelkurmay Başkanı olarak Orgeneral Metin Gürak atandı. Gürak, 2'nci Ordu Komutanı olarak görev yapıyordu.

METİN GÜRAK KİMDİR?

Doğum tarihi ve yeri : 20 Ağustos 1960 (62 yaşında) Kızıltepe, Mardin

Metin Gürak, 1981'de Kara Harp Okulu'ndan, 1982'de Topçu Okulu'ndan mezun oldu.

1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek pilot olan Gürak, 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

Çeşitli birlik ve karargahlarda yürüttüğü görevlerin ardından Gürak, 2006'da tuğgeneralliğe, 2010'da tümgeneralliğe, 2015'te korgenaralliğe terfi etti.

2017 Ağustos ayından bu yana Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Gürak, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı.

Zerrin Gürak ile evli olan Orgeneral Gürak, iki çocuk ve bir torun sahibi.

Orgeneral Gürak, İngilizce ve Arapça biliyor.