İnci Taneleri Zerre kimdir? Orkuncan İzan kimdir kaç yaşındadır ve aslen nerelidir?

Yılmaz Erdoğan'ın kendi kaleminden çıkan bir senaryo olarak hazırlandı. İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluştu. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi de yer alan Zerre karakteri merak konusu oldu.

İNCİ TANELERİ ZERRE ORKUNCAN İZAN KİMDİR?

1992, Ankara doğumlu olan Orkuncan İzan, tiyatro ve dizi film oyuncusu, ışık tasarımcı. Bilkent Üniversitesi MSSF Tiyatro Bölümünü bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk dersleri aldı.

RS İletişim Menajerlik şirketine bağlı olarak çalışan Orkuncan İzan, 2010 yılında Fehim Paşa Kolay isimli tiyatro oyunuyla sahneye adım atmış, sonra birçok tiyatro oyununda oynamıştır. Orkuncan İzan, Kadıköy Boa Sahnede devam eden tiyatro çalışmaları yanı sıra 2020 yılından itibaren Hekimoğlu, Yargı, Güzel Günler gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.