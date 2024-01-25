Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı kimdir? Selin Ortaçlı'nın mesleği nedir?

Buket Aydın katıldığı bir programda Şahan Gökbakar ve eşi Selin Ortaçlı'yı hedef haline getirmesinden sonra Selin Ortaçlı'nın özel hayatı merak edildi. Gözlerden uzakta bir evlilik sürdüren çift hakkında konuşmalar sosyal medyayı salladı. Aile içi özel konuşmaları bile dile getiren Buket Aydın'a Şahan Gökbakar'dan cevap gecikmedi. Ancak kullanıcılar Selin Ortaçlı'yı merak etti.

SELİN ORTAÇLI KİMDİR?

24 Aralık 1986 tarihinde doğmuştur. Tam adı Ayla Selin Ortaçlı'dır. Anne ve babası da mankendir. Ortaokul ve liseyi İtalyan Lisesi'nde okudu. Liseden sonra da İtalya'da moda alanında önemli okullardan birisi olan Marangoni ve Politecnico üniversitelerini kazandı ama Türkiye'den ayrılmak istemediği için gitmedi ve Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümü'nde okudu.

İlkokul yıllarında Derishow'un Hayalimdeki Giysi tasarım yarışmasında birinci oldu. Selin Ortaçlı ismiyle oyunculuk kariyerine başlayan Şahan'ın eşi, sanat kariyeri yerine ünlü komedyenin karısı olarak ünlendi. Asıl işi ise tasarım. Bir dönem evlilik programında sunuculuk da yapmıştır. Moda tasarımcılığı da yapan Selin Ortaçlı, mezun olduktan sonra kendi firmasını kurdu, 2010 yılında Şahika Tekand'tan bir yıl süresince oyunculuk eğitim aldı. Selin Ortaçlı, 2011 yılından beri Şahan Gökbakar ile evlidir. 2011 yılında "Araf zamanı" adlı dizide Saruhan Hünel ile başrol oynadı. 2014 yılında dizinin başrollerini Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün, Nebahat Çehre ve Erkan Can'ın üstlendiği "Kara Para Aşk" adlı dizide oynadı.