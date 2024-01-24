Çiğdem Bulum kimdir? Nazlı Bulum kimdir? Çiğdem Bulum kaç yaşında?

Google Trendslerde en çok aranan kimdir listesinin ilk sırasında Çiğdem Bulum yer aldı. Diğer adıyla Nazlı Bulum olan oyuncu olarak biliniyor. Çiğdem Bulum hakkında en çok merak edilen ise yaşı oldu.

ÇİĞDEM BULUM KİMDİR?

17 Temmuz 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 158 cm boyunda olan Nazlı Bulum'un sahne adı Çiğdem Bulum'dur. Kadir Has Üniversitesinden mezun olan Bulum akabinde, senaryolar yazmaya başladı. Kariyer hayatına tiyatro oyunculuğu ve senaristi olarak başladı. Senaristliği tutulan oyuncu uluslararası projelerde yer aldı. 2013 yılında 21. Saraybosna Film Festivali'nde genç yeteneklere katıldı. İlk kez televizyon ekranlarında Sadakatsiz dizisinde yer aldı. Ardından kısa filmlerde rol alan oyuncu, tiyatro sahnelerinde yer almaya devam ediyor.