K-POP grubunda deprem etkili ayrılık! Jisoo Blackpink grubundan ayrıldı mı?

Youtube'de 86,9 milyon aboneye sahip olan K-POP grubu Blackpink hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Jisoo, Jennie, Lisa ve Rose'nin oluşturduğu Blackpink grubu dünya çapında ciddi bir hayran kitlesine sahiptir. İddialara göre grubun genç üyesi Jisoo grubtqn ayrıldığı nedeninin ise kansere yakalanmasından kaynaklı olduğu söylendi.

Son yıllarda artan lösemi kanserine yakalandığından dolayı tedavi için gruba veda ettiği iddia edilen Jisoo hakkında henüz yapım şirketi bir açıklama yapmadı.

BLACKPİNK GRUBU DAĞILIYOR MU?

Grup üyesi Rose'nin sola çalışmalarına başlaması hatta bunun onaylanması sosyal medyada grubun dağılacağı yönünde haberlere neden oldu.

Bu haber hayranlarını şaşkına uğratırken diğer bir iddia ise uzun süredir halsizlik ve yaşadığı şiddetli baş ağrıları nedeniyle konserlerde yer alamayan Jisoo hakkında oldu.

Jisoo'ya lösemi kanseri teşhisi konduğu genç şarkıcının şimdilerde ciddi bir tedavi sürecine başlandığı iddia edildi. Grup üyelerinin sessizliği ve bunun yanı sıra yapım şirketinin açıklama yapmaması kafaları karıştırdı.

BLACKPİNK ÜYESİ JİSOO KİMDİR?

3 Ocak 1995 yılında doğdu. Gerçek adı Kim Ji-Soo'dur. 2011 yılında YG Entertainment alınan ve burada 5 yıl stajerlik yapıldı. Güçlü sesiyle dikkatleri hemen çeken Jisoo Seul Sanat okulundan mezun oldu. Tekvando ve basketbol eğitimi aldı.

Oyunculuk eğitiminde de başarılı geçen Jisoo en büyük çıkışını Blackpink üyesi olarak yakaladı. Çince, Japonca ve İngilizce bilen genç şarkıcının anne ve babası Güney Kore'de meşhur ressam sanatçısıdırlar.