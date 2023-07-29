Merkez Bankası'na atanan Hatice Karahan kimdir? Fatih Karahan ile akraba mı?

Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarında görev değişikliği kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Merkez Bankası'nın yeni Başkan Yardımcıları Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Hatice Karahan oldu. Merkez Bankası Başkan Yardımcıları değişti. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TCMB Başkanvekili Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Merkez Bankası'nın yeni Başkan Yardımcıları Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Hatice Karahan oldu.

MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI HATİCE KARAHAN KİMDİR?

1978 yılında İstanbul'da doğan Prof. Dr. Hatice Karahan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisansını tamamlayan Hatice Karahan, ardından ABD'ye giderek doktora çalışmalarını yapmıştır. Ekonomi alanındaki doktora çalışmalarını 2006 yılında tamamladığı Syracuse Üniversitesi'nde ekonomi dersleri vermiş ve Center for Policy Research'te araştırmacı olarak çalışmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ders vermiş ve TÜBİTAK'ta danışman olarak görev yapmıştır. 2014 yılında makroekonomi alanında doçent unvanıyla ödüllendirilmiştir. TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı sağlayan Karahan, 2015 yılından beri İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Ekonomi ve Finans Bölümü'nün kurucu başkanıdır.

HATİCE KARAHAN İLE FATİH KARAHAN AKRABA MI?

Fatih Karahan ile Hatice Karahan arasında herhangi bir akrabalık olduğuna dair bir bilgi yok. Bu nedenle Fatih Karahan ile Hatice Karahan arasında herhangi bir akrabalık olup olmadığı bilinmiyor. Soyadlarındaki benzerliğin tesadüf olduğu sanılıyor.