Hafize Gaye Erkan Kiminle Evli? Hafize Gaye Erkan Kimdir?

Mehmet Şimşek yeni görevine başladığı ilk günden itibaren Hafize Gaye Erkan ile Merkez Bankası Başkanlığı için görüşme halinde. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası'nın yeni ve ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan oldu. Bu gelişmenin ardından Hafize Gaye Erkan'ın hayatı merak konusu oldu.

HAFİZE GAYE ERKAN NERELİDİR?

Malatyalı aslen 41 yaşında ekonomist ve mühendis. Batur Biçer ile evli olan Hafize Gaye Erkan'ın başarılarla dolu bir kariyeri var. Boğaziçi Üniversitesi mezunu ve ABD'de 'Muhteşem Türk kızı' olarak anılıyor. Annesi matematikçi, babası ise mühendis. Hafize Gaye Erkan İstanbul'da doğdu ama Malatyalı. Üniversite yıllarında Boğaziçi'nde tanıştığı Batur Biçer ile evli olması özel hayatı da ilgi konusudur. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra evlenmeye karar verdiler. Hafize Gaye Erkan'ın eşi Batur Biçer, 1997'de Tarsus Amerikan Koleji'nden birincilikle, 2001'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu. Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına Dr. Hafize Gaye Erkan atandı. Erkan, Merkez Bankası'na atanan ilk kadın başkan oldu.

HAFİZE GAYE ERKAN EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR? BATUR BİÇER KİMDİR?

Hafize Gaye Erkan, Batur Biçer ile evli. Hafize Gaye Erkan'ın eşi Batur Biçer de kendisi gibi Endüstri Mühendisi ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu. 1997 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun olan Batur Biçer, 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden derece ile mezun olmuştur. Batur Biçer ve Hafize Gaye Erkan'ın ilişkisinin başlangıcı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilik yıllarına dayanıyor. Batur Biçer, 2005 yılında doktora eğitimine devam etti. ABD'de Princeton Üniversitesi'nde finans mühendisliği okudu ve Barclays Capital, Goldman Sachs ve Citigroup'ta başkan yardımcılığı yaptı. Batur Biçer halen Napier Park Global Capital'de Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir.