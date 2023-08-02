Murat Türesin kimdir ve kaç yaşında? Yeni Rize İl Emniyet Müdürü Murat Türesin hangi görevlerde bulundu?

Türkiye'de son dönemde gerçekleştirilen önemli atamalardan biriyle 52 ilin emniyet müdürü değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Rize İl Emniyet Müdürlüğü değişenler arasında yer aldı. Kırşehir İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan başarılı isim, Murat Türesin, Rize İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanarak bu önemli göreve getirildi. Murat Türesin'in geçmişteki kariyeri ve başarıları yeni görevinde de kendisinden beklenenleri karşılayacağa benziyor. Halk, yeni Rize İl Emniyet Müdürü Murat Türesin'in çalışmalarını merakla takip ediyor.

RİZE İL EMNİYET MÜDÜRÜ MURAT TÜRESİN KİMDİR ?

Murat Türesin, Kırıkkale ilinde 1973 yılında doğmuştur. Eğitimini tamamladıktan sonra Polis Akademisinden 1995 yılında mezun olmuştur. Meslek hayatına başladıktan sonra Ankara, Bingöl ve Artvin illerinde görev yapmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığında başkan yardımcısı olarak önemli bir görev üstlenmiştir. Ancak, 19 Eylül 2019 tarihinde 2019/320 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kırşehir İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. Görevine 25 Eylül 2019 tarihinde başlamıştır.

Murat Türesin, evli ve 2 çocuk babasıdır. Başarılı kariyeri ve deneyimiyle bilinen Türesin'in, Rize İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanmasıyla birlikte halk, yeni görevinde de başarılı çalışmalar beklemektedir. Rize'deki güvenlik ve asayiş konusundaki gelişmeler, Türesin'in liderliğinde nasıl şekilleneceği merakla takip edilmektedir.