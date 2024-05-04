Nilüfer Bıyıklı kimdir? Aslen Nereli?
Nilüfer Bıyıklı kimdir konusunda vatandaşlar yoğun bir şekilde merak ediyor. Aslen nereli olduğunu çoğu kişi bilmemekle beraber kendisi hakkında birçok şey merak edilmekte.
Nilüfer Bıyıklı kimdir vatandaşlar merak ediyor. Bıyıklı, 1975 yılında İstanbul'da doğdu, tam adı Saide Nilüfer Bıyıklı. 8 yaşında TRT İstanbul Radyosu Çocuk Saati'ne seçildi. Aynı dönemde TRT Televizyonunda yayınlanan Hanımlar Sizin İçin programında çocuk oyuncu olarak yer aldı. İşte kendisi hakkında tüm merak edilenler!
Nilüfer Bıyıklı kimdir? Aslen nereli?
Nilüfer Bıyıklı, 90'lı yıllarda Dialog İletişim Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. 1993 yılında özel radyoların açılmasıyla Best FM'de radyo sunuculuğu yapmaya başladı. On üç yıl boyunca Best FM, Alem FM ve Show Radyo'da gece programları hazırlayıp sundu. 1997 yılında televizyona şiir programları getirdi ve birçok televizyon filmi ve dizisinde oyuncu olarak yer aldı. Nilüfer Bıyıklı, 2001 yılında Star TV'de gece yarısından sonra yayınlanan İyi Geceler Öpücüğü programının sunuculuğunu Banu Öztürk'le birlikte yaptı. 2003 yılında Bizoyuncular Sahne Sanatları'nı kurarak oyuncu yönetmenliği, yönetim ve eğitim atölyelerindeki uzmanlığını kullandı. Nilüfer Bıyıklı, 2013 yılında oyuncu Levent Özdilek'le birlikte Cihangir'de BO Sahne adında bir tiyatro açtı. Mart 2013'te İngiliz yazar Pip Utton'un yazdığı, başrolünde Burak Sergen'in oynadığı "Adolf" adlı solo oyunla açılışını yaptılar.
Rol aldığı tiyatro oyunları
- 2018 – Bir Küvetlik Şizofreni : Melon Şapka – BO Sahne
- 2017 – Unutma Beni – BO Sahne
- 2017 – Levent Özdilek’le Aşk-ım – (Proje Tasarım) – BO Sahne
- 2016 – Pişman Olmazsın.com – (Yapımcı), Jest Tiyatro
- 2016 – Uşak, Kral ve Ötekiler :Süleyman Karaahmet – (Prodüktör), BO Sahne
Filmleri ve Dizileri
- 2007 – Kara Güneş (TV Dizisi)
- 2005 – Misi (TV Dizisi)
- 2005 – Kırık Kalpler Durağı (TV Dizisi)
- 2005 – Alanya Almanya (TV Dizisi)
- 2004 – Korkuyorum Anne (Seslendirme) (Sinema Filmi)
- 2003 – İtalyan İşi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
- 2002 – Ölümcül Deney (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
- 2002 – D-Tox (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
- 2001 – Donnie Darko (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
- 2000 – Talih Kuşu (Ayfer) (Sinema Filmi)
- 1999 – Şampiyon (TV Filmi)
- 1999 – Ayşecik (TV Dizisi)
- 1997 – İlişkiler (TV Dizisi)
- 1997 – Mektup (Seslendirme) (Sinema Filmi)