Nilüfer Bıyıklı kimdir vatandaşlar merak ediyor. Bıyıklı, 1975 yılında İstanbul'da doğdu, tam adı Saide Nilüfer Bıyıklı. 8 yaşında TRT İstanbul Radyosu Çocuk Saati'ne seçildi. Aynı dönemde TRT Televizyonunda yayınlanan Hanımlar Sizin İçin programında çocuk oyuncu olarak yer aldı. İşte kendisi hakkında tüm merak edilenler!

Nilüfer Bıyıklı kimdir? Aslen nereli?

Nilüfer Bıyıklı, 90'lı yıllarda Dialog İletişim Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. 1993 yılında özel radyoların açılmasıyla Best FM'de radyo sunuculuğu yapmaya başladı. On üç yıl boyunca Best FM, Alem FM ve Show Radyo'da gece programları hazırlayıp sundu. 1997 yılında televizyona şiir programları getirdi ve birçok televizyon filmi ve dizisinde oyuncu olarak yer aldı. Nilüfer Bıyıklı, 2001 yılında Star TV'de gece yarısından sonra yayınlanan İyi Geceler Öpücüğü programının sunuculuğunu Banu Öztürk'le birlikte yaptı. 2003 yılında Bizoyuncular Sahne Sanatları'nı kurarak oyuncu yönetmenliği, yönetim ve eğitim atölyelerindeki uzmanlığını kullandı. Nilüfer Bıyıklı, 2013 yılında oyuncu Levent Özdilek'le birlikte Cihangir'de BO Sahne adında bir tiyatro açtı. Mart 2013'te İngiliz yazar Pip Utton'un yazdığı, başrolünde Burak Sergen'in oynadığı "Adolf" adlı solo oyunla açılışını yaptılar.

Rol aldığı tiyatro oyunları

2018 – Bir Küvetlik Şizofreni : Melon Şapka – BO Sahne

2017 – Unutma Beni – BO Sahne

2017 – Levent Özdilek’le Aşk-ım – (Proje Tasarım) – BO Sahne

2016 – Pişman Olmazsın.com – (Yapımcı), Jest Tiyatro

2016 – Uşak, Kral ve Ötekiler :Süleyman Karaahmet – (Prodüktör), BO Sahne

Filmleri ve Dizileri