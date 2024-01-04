Sanatçı Ayla Algan Hayatını Kaybetti! Ayla Algan Kimdir?
Türk sinema ve müzik dünyasının ünlü simalarından Ayla Algan, 86 yaşında hayatını kaybetti. Ayla Algan Kimdir? Ayla Algan neden vefat etti?
Ayla Algan, ailesinden alınan bilgiye göre, Algan, saat 19.00 sıralarında aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Taksim Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne lâyık görülen sanatçı, pek çok film, tiyatro ve müzik eserleriyle biliniyor. Sadri Alışık ile oynadığı, kült haline gelmiş "Ah Güzel İstanbul" filmi ise hâlâ pek çok kesim tarafından ilgi görüyor.
Ayla Algan Kimdir?
Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, şarkıcı Ayla Algan 29 Ekim 1937 tarihinde İstanbul'da doğdu,Ayla Algan'ın annesi ressam Nevzat Kasman, babası Girit göçmeni tüccar Vedat Kasman'dır. Ailenin tek çocuğu olan Algan,içinde yalnızlık geçen şiirler yazardı.Alganküçük yaşlarda piyano, bale ve şan dersleri aldı. Piyano derslerine beş yaşında başladı ve bu eğitimi 11 yıl devam etti. İlkokulu Yeni Kolej'de, ortaokulu İstanbul'da Notre Dame de Sion'da, liseyi Fransa'da Versailler Lisesinde tamamladı. Bu arada yine piyano çalmaya devam etti. Lise eğitimi devam ederken tanıştığı Beklan Algan'la tanışmasından altı ay sonra 1957 yılında evlendi. Ardından eşiyle birlikte Amerika'ya giden Algan, Actors Studio'da tiyatro eğitimine başladı.
Usta sanatçı, kariyerine, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başlamış, ilk kez 1961 yılında 'Tarla Kuşu' oyunuyla sahneye çıkmıştır.
Ayla Algan, sanat kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda rol almış, sinema filmleri ve televizyon dizilerine ismini yazdırmış ve 70'lerde çıkardığı plaklarla adını tüm Türkiye'ye duyurmuş yeri doldurulmaz bir sanatçıdır. Yaşamı boyunca sanat ile iç içe yaşayan yetenekli oyuncu kariyerinin son yıllarında oyuncu koçluğu da yapmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Halit Ergenç'e oyuncu koçluğu yapmıştır.
Ayla Algan Hangi Filmlerde Rol Aldı?
Köstebekgiller Gölgenin Tılsımı - 2016
Kurtlar Vadisi Pusu - 2015-2016
Tut Sözünü - 2015
O Hayat Benim - 2014
Unutulmaz - 2010
Yüreğine Sor - 2010
Ezber - 2009
Ayda - 2007
Şöhret Okulu - 2007
Binbir Gece - 2006
Öteki Türkiye'de Bir Cumhurbaşkanı - 2004
Patroniçe - 2004
Ziyaret - 2004
Arapsaçı - 2004
Aliye - 2004
Yadigar - 2004
Metropol Kabusu - 2003
Hızma - 2002
Havada Bulut - 2002
Biz Size Aşık Olduk - 2002
O da Beni Seviyor - 2001
Yıldız Tepe - 2000
Hanım Ağa - 2000
Üzgünüm Leyla - 2000
Kurşun Kalem - 2000
Harem Suare - 1999
Şükran Büfe - 1999
Sıdıka - 1997
Ali (Sakın Arkana Bakma) - 1996
Beşi Bir Yerde - 1996
Doktora Bak Doktora - 1994
Yaz Yağmuru - 1993
Kız Kulesi Aşıkları (Hera ile Leandros) - 1993
Seni Seviyorum Rosa - 1992
Dört Mevsim İstanbul: İstanbul Bir Özlemdir - 1990
Çil Horoz - 1987
Eksik Etek - 1976
Salak Bacılar - 1975
Gölgedeki Adam - 1970
Son Söz Benim - 1970
Yılan Soyu - 1969
Zilli Nazife - 1967
Ah Güzel İstanbul - 1966
Biraz Kül Biraz Duman - 1966
Yıldız Tepe - 1965
Serseri Aşık - 1965
Karanlıkta Uyananlar - 1964
Ayla Algan'ın Albümleri
Yunus Emre (1970)
Ayla Algan (1976)
Aşka Veda (1977)
En İyileriyle Ayla Algan (2008)
Ayla Algan'ın 45'likleri
Aşk Hikâyesi / Gel Yanıma Yanıma (1971)
Qu Se Cache La Verite? / Voila Qu M’a Mene L’amour (1972)
Yalan / N'idem (1972)
Selvi Boylum / Oy Alim Oy (1972)
Laf Aramızda / Aşk Mı Bu (1973)
Koca Öküz / Vermediler (1973)
Haberin Var Mı / Komşunun Oğlu (1973)
Aşkın Aldı Benden Beni / Ben Giderim Yana Yana (1973)
Beni Bana Sor / I Love You (1974)
Dolsun Kadehler / Doldur Dostum Doldur (1974)
Gel Mehmedim Gel Alnından Öpeyim / Sevelim Sevilelim (1974)
Tchaka Tchaka Zuktu / Summer Is Love (1975)
Dünya Tersine Dönse / Sende Katıl Bize (1975)
Hamsi Balığı Gibi / Ne De Olsa Karın (1975)
Bak Şu Adama Aşık Oldu / Versin Tanrı İstemeden (1976)
Zühtü / Hatçem (1977)
Gönlümdeki Saraya / Küçük Bir Kız (1978)