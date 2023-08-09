Sosyal medyayı yalnız fotoğrafları gündem oldu! Ben Affleck İstanbul'da ne yapıyor?

Sosyal medyada Ben Affleck'in yalnız fotoğrafları ortalığı karıştırdı. Saçı sakala karışan Ben Affleck'in o halleri kafaları karıştırdı. Bazı hayranları Ben Affleck'in İstanbul'da ne yaptığını da ayrıca merak etti. Jeniffer Lopez olmadan Türkiye'ye gelen Ben Affleck, hakkında sizler için araştırma yaptık.

Sultanahmet'te kalan Ben Affleck çocuklarıyla sokak sokak görüntülendi. Ancak en çok Boğaz'a karşı çektirdiği fotoğrafla kafaları karıştırdı. Ufuklara dalan görseli sosyal medyada gündem oldu.

BEN AFFLECK İSTANBUL'DA NE YAPIYOR?

Ünlü aktör İstanbul'a gözlerden uzak bir tatil yapmak için geldi. Çocuklarını alarak İstanbul keyfi yapan ünlü aktörün iş görüşmeleri yaptığı iddia edildi. Özellikle Ayasofya'nın cami halini görmek için sabırsızlanan Ben Affleck, çocuklarıyla sokak sokak İstanbul'u gezdi. Sosyal medyada da paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

BEN AFFLECK KİMDİR?

15 Ağustos 1972 yılında Amerika'da doğdu. Gerçek adı Benjamin Géza Affleck olan ünlü aktör, babası öğretmenlik, uyuşturucu yardım terapistliği ve daha birçok başka alanda çalıştı.

Annesi ise Harvard Üniversitesi mezunu bir öğretim görevlisidir. 1998 yılında Good Will Hunting filmi ile Matt Damon ile birlikte En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülü'nü ve En İyi Senaryo Akademi Ödülü'nü kazanmıştır.

2006 yapımı Hollywoodland filmi ile Venedik Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü (Volpi Cup) aldı ve Altın Küre'ye en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında aday gösterildi.

2016'dan itibaren oynadığı Batman karakterine tutkusunu kaybetmesinden kaynaklı iyi oynayamadığını ve bu yüzden rolü canlandırmayı başkalarının hak ettiğini düşündüğü için bıraktı.

Jenniffer Lopez'le ikinci kez evlilik kararı alması yaklaşık 2 ay boyunca dünya gündemine oturmuştu.