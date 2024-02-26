Tolga Savacı Kimdir? Neden Hayatını Kaybetti?

80'li yılların ünlü oyuncusu ve modeli Tolga Savacı kimdir vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde merak ediliyor. Kendisi hakkında Tolga Savacı kaç yaşında? Aslen nereli ve hangi filmlerde oynadı? gibi birçok soru soruluyor. Bugün hayatını kaybeden Tolga Savacı hakkında tüm detayları sizler için inceledik!

80'lerin Ünlü Oyuncusu Tolga Savacı Kimdir?

Tolga Savacı, Türk televizyon ve sinema oyuncusudur. Savacı, 6 Mayıs 1963'te İstanbul'da doğdu. Kız kardeşi ise eski model Sibel Savacı'dır. Ayrıca Zeynep Savacı adında bir kız kardeşi vardır. Fransız Lisesi'nden mezun oldu. 1983 yılında modellik eğitimi almak üzere İtalya'ya gitti. İki yıl boyunca model olarak çalıştı ve İtalya, Almanya ve Fransa'da su topu oynadı. Gençliğinin bir döneminde motosiklet yarışlarıyla da ilgilendi.

Tolga Savacı'nın Oyunculuk Kariyeri

Oyunculuk kariyerine 1985 yılında "Arzu" adlı filmde Banu Alkan'la birlikte rol alarak başladı, ardından "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde Hülya Avşar'la birlikte rol aldı. Tolga Savacı, ilk eşi Aylin Livaneli ile birlikte 1992-1993 yılları arasında Show TV'de "Coke N Roll" adlı müzik programının sunuculuğunu yaptı. İkinci eşi Özlem İbrahimoğlu ile evliliği sırasında ise 1993 yılında "Kano" adında bir butik otel işletti. İki yıldır Dalyan'dayım. Savacı, yazar Nermin Bezmen'le üçüncü evliliğini yaptı.

Tolga Savacı'nın Oynadığı Filmler ve Diziler

Savacı, hayatı boyunca birçok filmde oynadı. Özellikle 80'li yıllarda oynadığı filmler ve dizilerle tanınan ünlü oyuncu aşağıdaki yapımlarda rol aldı.