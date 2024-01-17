Turgut Altınok kimdir? Aslen nereli kaç yaşında? Turgut Altınok'un eşi kimdir?

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkanı adayı Turgut Altınok'un özel hayatı merak edildi. Peki Turgut Altınok kimdir? Aslen nereli kaç yaşında? Turgut Altınok'un eşi kimdir?

Turgut Altınok kimdir? Aslen nereli kaç yaşında? Turgut Altınok'un eşi kimdir?
Turgut Altınok kimdir? Aslen nereli kaç yaşında? Turgut Altınok'un eşi kimdir?
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31 Mart 2024 yerel seçimleri için AK Parti aday listesinde Ankara Büyükşehir Belediye başkanı merak ediliyordu. AK Parti'nin 2019 seçimlerinde CHP geçen belediyelerden biri olan Ankara için Turgut Altınok'u belirledi. Peki Turgut Altınok kimdir? İşte detaylar...

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

1 Nisan1957 Ankara'nın Balâ ilçesinin Aşıkoğlu köyünde doğdu. İlkokulu Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi Keçiören Kalaba Lisesi’nde okudu. Yükseköğrenim için gittiği Azerbaycan'da Hukuk eğitimini aldı. Gençlik yıllarından itibaren Ülkü Ocakları'nda görev almaya başlayan Turgut Altınok, 25 yaşında Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığına seçildi. 12 Eylül Darbesi'nden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nde Genel Sekreterliğe kadar yükselen Turgut Altınok, 1994 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. 16 Ocak 1999 yılında MHP'den istifa etti. 1999 yerel seçimlerine Fazilet Partisi Keçiören Belediye başkan adayı olarak giren Turgut Altınok, yeniden Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

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28 Şubat süreci sonucunda Fazilet Partisi'nin kapatılması ardından AK Parti'den tekrar Keçiören Belediye Başkanlığı'na seçildi. 28 Haziran 2013'te AK Parti'den istifa etti. Ancak 2014 yerel seçimleri için adı birçok parti ile anılan Turgut Altınok yaptığı açıklama ile Büyük Birlik Partisi'nden, Keçiören Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. 2019 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanlığı için AK Parti'ye dönerek aday olmuş ve kazanmıştır.

TURGUT ALTINOK KİMİNLE EVLİ?

Süreyya Altınok ile evlidir. Hacı Mehmet ve Fatih Furkan adında iki oğlu, Aybüke ve Ayça adında iki kızı vardır.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu!AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu!Siyaset
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