Türkülerin kraliçesi Elif Buse Doğan kimdir? Elif Buse Doğan kaç yaşındadır ve aslen nerelidir?

Müzik programlarında türkü söyleyen Elif Buse Doğan, ilk kez Samsak Döveci ile adını duyurdu. Ardından ise Samsak Döveci şarkısını beraber çıkardığı Serkan Çağrı ile olan tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Elif Buse Doğan, yeniden sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

Son şarkısı Ziller ve İpler'e klip çekti. Elif Buse Doğan, bu klibiyle taktir topladı. Hayatına dair detaylar merak edildi. İşte Elif Buse Doğan'ın hayatı...

ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR?

16 Mart 1993 yılında Kocaeli'nde doğdu. Elif Buse Doğan, 2008 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Türk Halk Müziği Bölümü’nden mezun olduktan sonra soluğu İstanbul'da aldı.

Akabinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'ndaki mezuniyeti ardından yüksek lisansa başvurdu. Halen yüksek lisans okumaktadır. İlk çıkışını Samsak Döveci adlı türküyle yaptı.

Temiz sesi ve güzelliğiyle Türkülerin kraliçesi olarak geçti. 2016 yılından beri albümler ve tekli parçalar çıkardı.

46. Altın Kelebek Ödüllerinde En iyi Halk Müziği Kadın Sanatçısı seçildi. Ödülünü alırken bile mütevazi tarzıyla beğeni topladı.