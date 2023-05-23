Vecdet Öz kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Vecdet Öz'ün adı sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Vecdet Öz'ün kim olduğu ve hayatı ile ilgili bilgiler merak edilmeye başlandı.

Peki Peki Vecdet Öz kimdir? Vecdet Öz kaç yaşında ve nereli? İşte Vecdet Öz hakkında bilgiler...

VECDET ÖZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Vecdet Öz, 15 Aralık 1959 tarihinde Samsun'un Çarşamba ilçesinde dünyaya gelmiştir. Vecdet Öz, akademisyen ve siyasetçidir.

İlk ve orta öğrenimini Samsun'da tamamlayan Vecdet Öz, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamlayarak Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmuştur. Ardından İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde doktora eğitimini tamamlayarak PhD unvanını almıştır. Doktora sonrası aynı enstitüde girdiği sınavı kazanarak öğretim üyesi kadrosuna atanmıştır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel yayını ve biyoterör konusunda yazarlığını yaptığı bir ders kitabı bulunmaktadır.

Vecdet Öz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde akademisyenlik görevi üstlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nda çeşitli mevkilerde bulunmuştur.

VECDET ÖZ'ÜN SİYASİ HAYATI

Vecdet Öz, 2009 yerel seçimlerinde Beylikdüzü'nde Cumhuriyet Halk Partisi adına bir puan farkla seçimi kaybetmiştir.

Vecdet Öz, 2015 yılında, 1981'de kapanan Adalet Partisi'ni kurmuştur. O günden bu yana partinin genel başkanlığını üstlenmektedir.

Adalet Partisi, 2017 anayasa değişikliği referandumunda "Hayır"ı desteklemiştir. 2017 yazında Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği Adalet Yürüyüşü'ne de katılım sağlamıştır. 2018 cumhurbaşkanlığı seçimi için 3.030 imza toplayarak gerekli olan yüz bin imzanın çok altında kalmıştır.

VECDET ÖZ'ÜN BULUNDUĞU RESMİ VE İDARİ GÖREVLER:

• stanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kan Merkezi Müdürü (1989-1993)

• Sağlık Bakanlığı İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürü (1993-1995)

• Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar Vekili (1995-1998)

• KKTC/TC Ortaklık Konseyi Üyesi ve Türkiye Kıbrıs Masası Başkanı (1996-1998)

• İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı (2005-2013)

• İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, Enstitü Kurulu Üyesi ve Müdür Yrd. (2013-2015)

• Adalet Partisi Genel Başkanı (2015- Halen)

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Vecdet_%C3%96z

https://ap.org.tr/uye/dr-vecdet-oz