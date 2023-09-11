92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda kapanışı Haluk Levent yaptı

Cumhuriyet'in kuruluşunu izleyen ilk yıllardan beri yapılagelen İzmir Fuarı, bu yıl değişik etkinliklere ev sahipliğ yaptı. Bunlardan biri de Haluk Levent’in iki saati aşan konseri oldu.

92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda kapanışı Haluk Levent yaptı
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92. İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri’nin son gecesinde Haluk Levent sahne aldı. Sanatçı konser alanını dolduran on binlerce İzmirliye unutulmaz bir gece yaşattı.

İzmir’in Avrupa Gençlik Başkenti finalistliğine özel olarak “Gençlik” temasıyla düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, 10 gün boyunca sanat ve eğlence dolu etkinlikleriyle misafirlerini ağırladı. Fuarın vazgeçilmezi Çim Konserleri’nin son gecesinde üstlendiği sosyal projelerle de adından söz ettiren ünlü sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Alanı dolduranlar Haluk Levent’in iki saati aşan konseri süresince şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından, Folkart ana sponsorluğu Migros etkinlik sponsorluğunda düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz günler yaşattı.

# İzmir
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