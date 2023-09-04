O ünlünün amcası öldü! Sivas konseri iptal

Sivas Kongresi'nin 104’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenmesi planlanan Zara konseri, ünlü sanatçının amcasının vefatından dolayı iptal edildi.

O ünlünün amcası öldü! Sivas konseri iptal
Son Güncelleme:

Sivas'ta düzenlenmesi planlanan Zara konseri, ünlü sanatçının amcasının vefatından dolayı iptal edildi.


Sivas Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla kent merkezinde Zara konseri gerçekleştirilecekti.

 

VALİLİK DUYURDU

Sivas Valiliği iptal edilen konserin gerekçesini sosyal medya hesabından duyurdu:

- 4 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan konser, sanatçı Zara’nın amcasının vefatından dolayı iptal edilmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz

 O ünlünün amcası öldü! Sivas konseri iptal - Resim : 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# zara # Sivas # sivas kongresi # konser
Çok Okunanlar
En ucuz sigara 47 lira!
En ucuz sigara 47 lira!
Meteoroloji'den 6 kente kritik uyarı!
Meteoroloji'den 6 kente kritik uyarı!
Avrupalı gençlerin aile evinden ayrılma yaşları ortaya çıktı!
Avrupalı gençlerin aile evinden ayrılma yaşları ortaya çıktı!
4 Eylül Pazartesi İstanbul elektrik kesintileri!
4 Eylül Pazartesi İstanbul elektrik kesintileri!
4 Eylül Pazartesi İstanbul baraj doluluk oranları!
4 Eylül Pazartesi İstanbul baraj doluluk oranları!
Öne Çıkanlar Erdoğan ve Putin tatil yapacak! Putin Erdoğan'ı işte böyle karşıladı! - Ulusal Kanal Erdoğan ve Putin tatil yapacak! Putin Erdoğan'ı işte böyle karşıladı! - Ulusal Kanal Eda Erdem'in eşi ile ilgili ilginç bilgi! Eda Erdem'in eşi ile ilgili ilginç bilgi!