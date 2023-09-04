O ünlünün amcası öldü! Sivas konseri iptal
Sivas Kongresi'nin 104’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenmesi planlanan Zara konseri, ünlü sanatçının amcasının vefatından dolayı iptal edildi.
Sivas'ta düzenlenmesi planlanan Zara konseri, ünlü sanatçının amcasının vefatından dolayı iptal edildi.
Sivas Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla kent merkezinde Zara konseri gerçekleştirilecekti.
VALİLİK DUYURDU
Sivas Valiliği iptal edilen konserin gerekçesini sosyal medya hesabından duyurdu:
- 4 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan konser, sanatçı Zara’nın amcasının vefatından dolayı iptal edilmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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