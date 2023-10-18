Beyaz Perdede Kadınlardan Güç Birliği

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Serçenin Gözyaşı" filminin galası yapıldı. Gerçek bir hikayeden uyarlanan film 20 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Beyaz Perdede Kadınlardan Güç Birliği

70'li yıllarda yaşanmış gerçek bir hikaye, günümüzde hala en büyük sorunlardan biri.

Kadına şiddete dur demek, farkındalık oluşturmak adına kaleme alınmış "Serçenin Gözyaşı" filmi için etkileyici bir gala yapıldı.

Güçlü kadroların yer aldığı filmin başrol oyuncuları Tamer Karadağlı ve Yeşim Salkım filmde adaleti temsil eden karakterleriyle önemli mesajlar veriyor.

Filmin ana teması "Ses sizsiniz" sloganıyla şiddete maruz kalan kadınlarla da iletişim sağlanıyor. Filmde ki çığlıklar gerçek hayatta yankı buluyor.

Öldürülen kadınlara saygı duruşu niteliğindeki yapım, Zeki Alasya'nın kızı Zeynep Alasya'nın hazırlamış olduğu müzikleriyle de derinden etkilerken Ahmet Kaya'nın "Nerden Bileceksiniz" parçasıyla da merhum sanatçı anıldı.

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