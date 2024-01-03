Boğaz Manzarasında Adana Kebap

Adana tanıtım günleri öncesi İstanbul Sarıyer'de birbirinden güzel lezzetler tanıtıldı. Boğaz manzarası eşliğinde tam 34 metre Adana kebabı pişirildi. 102 metre döner dağıtıldı.

Yenikapı'da yapılacak Adana günleri öncesi Adana'nın kültürü ve lezzetleri Sarıyer Kireçburnu’nda boğaz manzarası eşliğinde sergilendi.

Kebabın ustaları mangal başına geçti. Tam 34 metre kebap ateşle buluştu.

Deniz manzarası eşliğinde pişen kebaplar lavaşların arasında vatandaşlara dağıtıldı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, tanıtıma ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

İstanbul Adana kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Adana tanıtım günleri 7 Ocak'a kadar Yenikapı etkinlik alanında ziyaretçilere açık olacak.

# İstanbul
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