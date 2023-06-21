"Cehennemin Kralları"nın gösterimi Rus Evi Ankara'da yapıldı

Soledar'ın kurtarılmasına yönelik operasyonlar esnasında meydana gelen çatışmaları anlatan film, seyircileri zorlu harp koşullarında görev yapan Wagner mensubu savaşçıların günlük hayatlarında sıra dışı bir yolculuğa çıkarıyor.

100'den fazla davetlinin katıldığı gösterimin hemen öncesinde bir konuşma yapan Rus Evi Ankara başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko, filmin çekim süreci ve Ukrayna'daki mevcut durum hakkında önemli detayları aktardı.

Davetliler arasında bulunan Türk siyaset bilimcileri, sanat tarihçileri, gazeteciler, müzisyenler, yazarlar, bilim insanları ve emekli subaylar, gösterimin ardından kurum muhabirine yaptıkları açıklamalarda filmi oldukça beğendiklerini ifade etti.