Eğitim Bir Sen Belemedik Doğa Yürüyüşünde Stres Attı

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi üyeleri ve aileleri 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk ara dönem tatilinde Belemedik gezisiyle stres attı.

Üyelerimizin Yanındayız

Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ve özellikle Kasım ayında her rengin onlarca farklı tonu ile muhteşem bir manzaraya sahip olan Pozantı’ya bağlı Belemedik, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Belemedik’in son ziyaretçileri Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi üyeleri ve aileleri oldu.

Eğitim ve Sosyal İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü ile ilgili bir açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, "Sendikal mücadelemizin yanında sosyal ve kültürel etkinliklerimizle de üyelerimizin yanındayız" dedi.

Sezer açıklamalarını şöyle sürdürdü:

-Bugün 13. gezi etkinliğimizi düzenledik. Artık geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliklerle hem bir dönemin stresini atıyoruz hem de üyelerimiz birbirileri ile tanışmış, kaynaşmış oluyor. Ailelerin de katılımıyla bu etkinliklerde muhteşem hatıralar da biriktirmiş oluyoruz. Şehir içinde, şehir dışında, yurt içinde, yurt dışında kesintisiz bir şekilde sürdürdüğümüz sağlıklı yaşam yürüyüşümüzün 7. Yılındayız ve bugün itibariyle 2275.sini gerçekleştirmiş olduk. Elbette sendikal mücadelemize devam edeceğiz ve üyelerimizin hem özlük hakları hem ekonomik refahı için elimizden geleni yapacağız ama bununla birlikte sosyal ve kültürel etkinliklerimizi de üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda artırarak sürdüreceğiz. Ben bu önemli etkinliğin gerçekleşmesinde katkıları olan Şube Yönetimimize, organizasyon komitemize ve özellikle de aileleri ile birlikte katılım sağlayan tüm eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Belemedik Sosyal Tesisleri önünde başlayan yürüyüş Çakıt Vadisi’ne kadar devam etti. Eğitim-Bir-Sen üyeleri bu sırada bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Manzaranın eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından öğle yemeği yenildi.

Program Adana’ya dönülmesiyle son buldu.