Fransa, ‘Hayaletler’i çok sevdi

Azra Deniz Okyay’ın Venedik, Selanik ve Antalya film festivallerinden ödüllü filmi “Hayaletler”, Fransa’da sinemalarda, üçüncü haftasında! “Les Fantômes d’Istanbul” (İstanbul’un Hayaletleri) adıyla vizyona giren film, Fransa basınında da övgüyle karşılandı. Fransız Premiere dergisi filmi “2020’de Venedik Eleştirmenler Haftası Büyük Ödülü ile taçlandırılan ve o zamandan beri hiç eskimeyen bir distopya” derken, meşhur ekonomi gazetesi Les Echos da filmi “heyecan verici” sözleriyle karşıladı. L'Humanité, “Sinematik anlatının yaşam gücü ile karanlığı silen yeni bir akıma ait bir film”; L’Obs, “Ustalıkla farklı hikâyeleri birbirine örüyor”; Les Fiches du Cinéma “Parlak bir kurgusal çalışma ve güçlü bir politik film” ve Culturopoing.com’dan Alexandre Lebrac da “Kesinlikle izlenmesi gereken birinci sınıf ve devrimci bir ilk film”yorumlarını yaptı. Ülkede elektriklerin kesildiği bir günde geçen ve dört farklı karakterin kesişen hikâyelerini konu alan filmde, Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir rol alıyor. Kurgusunu Ayris Alptekin, görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer, sanat yönetmenliğini Erdinç Aktürk ve müziklerini de Ekin Fil’in yaptığı “Hayaletler”i, Türkiye’de BluTV platformunda izleyebilirsiniz.

Azra Deniz Okyay’ın yazıp yönettiği ve yapımcılığını Dilek Aydın’ın üstlendiği “Hayaletler”, 23 Ağustos 2023 tarihinde Fransa’da gösterime girdi. Dağıtımını La Vingt-Cinquième Heure’in üstlendiği ve “Les Fantômes d’Istanbul” (İstanbul’un Hayaletleri) adıyla vizyona giren film, Fransız basınında da övgüyle karşılandı. “Hayaletler”, L’Humanité, L’Obs, Les Fiches du Cinéma, Marianne gibi ülkenin önde gelen yayınlarından 4 yıldız aldı.

“KONTRASTLI VE KARMAŞIK BİR ÜLKENİN ÇARPICI PORTRESI”

L'Humanité’den Pierre Barbancey, “Seyirciyi şaşırtabilecek, ancak sinematik anlatının yaşam gücü ile karanlığı silen yeni bir akıma ait bir film” ifadelerini kullanırken, L’Obs’tan François Forestier da, “Kontrastlı ve karmaşık bir ülkenin çarpıcı bir portresini sunuyor” ve “Ustalıkla farklı hikâyeleri birbirine örüyor” dedi.

Ünlü sinema dergisi Première’den Thierry Chèze, film için “2020’de Venedik Eleştirmenler Haftası Büyük Ödülü ile taçlandırılan ve o zamandan beri hiç eskimeyen bir distopya” yorumunu yaparak şunları söyledi: “‘İstanbul’un Hayaletleri’, ülkenin karmaşık durumunu asla bir film kataloğuna dönüştürmeden anlatmayı başarıyor. Karakterlerinin derinlikli yazımı ve Azra Deniz Okyay'ın anlatısının ayrılmaz bir parçasına dönüşen zarif görüntülerinin yanı sıra, gerilim dolu atmosferi ile de, izleyiciyi sonuna dek ayakta tutmayı başarıyor. Türkiye mutfağından çıkmış bir ‘Amores Perros’ (Paramparça Aşklar Köpekler) adeta.”

“DEVRİMCİ BİR İLK FİLM”

Ülkenin meşhur ekonomi gazetesi Les Echos da, “heyecan verici” sözleriyle karşıladığı film için, “Türkiye’nin hayal kırıklığına uğramış bir portresini sunuyor” derken; Les Fiches du Cinéma’dan Gilles Tourman, “Parlak bir kurgusal çalışma ve güçlü bir politik film”, aVoir-aLire.com’dan Robin Berthelot da, “Daha önce görmediğimiz bir Türkiye'yi gözler önüne seriyor. Gerilim dolu ve dokunaklı” ve Culturopoing.com’dan Alexandre Lebrac da “Kesinlikle izlenmesi gereken birinci sınıf ve devrimci bir ilk film” yorumlarını yaptı.

VENEDİK’TEN SELANİK’E ÖDÜLLÜ

Türkiye’nin tamamında saatlerce süren elektrik kesintisinin olduğu tek bir günde geçen “Hayaletler”, İstanbul’un Sucular mahallesinde o gün yaşananları dört farklı karakterin iç içe geçen hikâyeleri üzerinden anlatıyor. Başrollerini Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir’in paylaştığı “Hayaletler”in görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer, kurgusunu Ayris Alptekin ve sanat yönetmenliğini Erdinç Aktürk üstlenirken, müziklerini de Ekin Fil yaptı.

Dünya prömiyerini yaptığı 2020 Venedik Film Festivali’nde Venedik Uluslararası Eleştirmenler Haftası’nın (Venice International Film Critics' Week) Büyük Ödül’ünü alan “Hayaletler”; Türkiye prömiyerini yaptığı 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında ödüllerin sahibi olmuştu. Film ayrıca, 61. Selanik Film Festivali’nde İnsani Değerler Ödülü ve Sinema ve Televizyonda Çalışan Kadınlar Ödülü’nü almış, 36. Varşova Film Festivali'nde de Genç FIPRESCI Jürisi tarafından En İyi Film seçilmişti.

“Hayaletler”i Türkiye’de BluTV platformunda izleyebilirsiniz.