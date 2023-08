Gümüşlük’te “2+1: Sounds From The Bridge” Rüzgârı

Bosfor Turizm’in ana sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, SUDA konserleri serisinde 2+1: Sounds From The Bridge’i Turquazz iş birliği ile Gümüşlük’te misafir etti…

Salih Korkut Peker, Tolga Zafer Özdemir ve Ahmet Kenan Bilgiç’ten oluşan 2+1: Sounds From The Bridge, müzikal birikimlerini bir araya getirerek festival izleyicisine, tekrarı olmayan bir müzik tecrübesi sundu. Günbatımında Gümüşlük sahilinde caz meraklılarını bir araya getiren grup, Anadolu ve dünya müziğini, tamamen doğaçlamayla harmanlayarak türler ve kültürler arasında bir köprü oluşturdu. Sahnede yeniden inşa ettikleri parçalarla izleyicinin karşısına çıkan 2+1: Sounds From The Bridge, Bodrumlu müzikseverin beğenisini kazandı.

Yasak Helva’nın da üyesi olan Salih Korkut Peker, perdesiz gitar, cümbüş ve telli çalgılarla ekipte yerini alırken, klavyeli çalgılarla Tolga Zafer Özdemir, 2+1: Sounds From The Bridge’in bir diğer üyesi. Grubun özel konuğu Ahmet K. Bilgiç’i ise vokal ve gitarıyla projeye dahil olmuş. Turquazz iş birliği ile festivalin konuğu olan 2+1: Sounds From The Bridge, emprovize parçalarla izleyiciden alkış aldı.

CAZ TUTKUNLARI REMBRANDT TRİO’YU BEKLİYOR

20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, 28 Ağustos Pazartesi akşamı, festivalin bu yılki son konserinde Hollandalı Rembrandt Trio’yu misafir edecek. Festivalin ilk gününden beri merakla beklenen konser, festival merkezinde saat 20.30’da cazseverlerle buluşacak.