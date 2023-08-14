IMDb puanına göre dünyanın en iyi dizileri belli oldu! İşte dünya bu filmleri tercih ediyor...

Yaz tatili ile dizilere olan ilgi arttı hal böyle olunca dünya hangi dizileri izliyor sorusu cevabını aramaya başladı. Bu içeriğimizde sizler için IMDb puanlarına göre dünyanın en iyi dizilerini derledik. İşte dünya bu dizileri izlemeyi tercih etti...

IMDb puanına göre dünyanın en iyi dizileri belli oldu! İşte dünya bu filmleri tercih ediyor...
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Dijital dünya her geçen gün kendini geliştiriyor ve yeniliyor.

Ortaya çıkan filmler, diziler, içerikler hızla sayısını arttırıyor hal böyle olunca tercih yapmakta zorlaşıyor.

Bu yüzden sıklıkla aratılan 'hangi diziyi izlesem, dünyanın en iyi dizisi' sorularının cevaplarını sizler için bulduk. 

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Dünyanın en iyi dizileri belli oldu!

Bilindiği üzere 1990 yılında kurulan IMDb, milyonlarca kullanıcı tarafından verilen puanlar sayesinde en yüksek puanlı dizi ve filmleri listeliyor.

Dizi ve film izlemek isteyenler genel olarak ilk önce izleyecekleri yapımın IMDb puanına bakmaktadırlar.

IMDb PUANLARINA GÖRE DÜNYANIN EN İYİ DİZİLERİ:

1- Breaking Bad

Dünyanın en iyi dizileri belli oldu!


2- Band of Brothers

Dünyanın en iyi dizileri belli oldu!


3- Chernobyl

Dünyanın en iyi dizileri belli oldu!


4 -The Wire

dünyanın en iyi dizileri

5 -Avatar: The Last Airbender 

Dünyanın en iyi dizileri belli oldu!

6 -Game of Thrones

Dünyanın en iyi dizileri belli oldu!

7- The Sopranos

dünyanın en iyi dizileri

8-Attack on Titan

dünyanın en iyi dizileri


9 -Rick and Morty

IMDb puanına göre dünyanın en iyi dizileri belli oldu! İşte dünya bu filmleri tercih ediyor... - Resim : 11

10-The Twilight Zone

dünyanın en iyi dizileri


11- Sherlock

Dünyanın en iyi dizileri belli oldu!


12-Bleach: Thousand-Year Blood War

IMDb puanına göre dünyanın en iyi dizileri belli oldu! İşte dünya bu filmleri tercih ediyor... - Resim : 14


13-Fullmetal Alchemist: Brotherhood


14-Better Call Saul

Dünyanın en iyi dizileri belli oldu!


15-The Office

IMDb puanına göre dünyanın en iyi dizileri belli oldu! İşte dünya bu filmleri tercih ediyor... - Resim : 16


16-Arcane

Dünyanın en iyi dizileri belli oldu!


17-Firefly

dünyanın en iyi dizileri


18-Hunter x Hunter

IMDb puanına göre dünyanın en iyi dizileri belli oldu! İşte dünya bu filmleri tercih ediyor... - Resim : 19


19-Batman: Animated Series

IMDb puanına göre dünyanın en iyi dizileri belli oldu! İşte dünya bu filmleri tercih ediyor... - Resim : 20


20-Only Fools and Horses

IMDb puanına göre dünyanın en iyi dizileri belli oldu! İşte dünya bu filmleri tercih ediyor... - Resim : 21


21-Friends

IMDb puanına göre dünyanın en iyi dizileri belli oldu! İşte dünya bu filmleri tercih ediyor... - Resim : 22


22-Prison Break

IMDb puanına göre dünyanın en iyi dizileri belli oldu! İşte dünya bu filmleri tercih ediyor... - Resim : 23


23-How ı meet your mother

IMDb puanına göre dünyanın en iyi dizileri belli oldu! İşte dünya bu filmleri tercih ediyor... - Resim : 24


24-Doctor Who

Dünyanın en iyi dizileri belli oldu!


25-True Detective

Dünyanın en iyi dizileri belli oldu!

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