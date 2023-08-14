IMDb puanına göre dünyanın en iyi dizileri belli oldu! İşte dünya bu filmleri tercih ediyor...
Yaz tatili ile dizilere olan ilgi arttı hal böyle olunca dünya hangi dizileri izliyor sorusu cevabını aramaya başladı. Bu içeriğimizde sizler için IMDb puanlarına göre dünyanın en iyi dizilerini derledik. İşte dünya bu dizileri izlemeyi tercih etti...
Dijital dünya her geçen gün kendini geliştiriyor ve yeniliyor.
Ortaya çıkan filmler, diziler, içerikler hızla sayısını arttırıyor hal böyle olunca tercih yapmakta zorlaşıyor.
Bu yüzden sıklıkla aratılan 'hangi diziyi izlesem, dünyanın en iyi dizisi' sorularının cevaplarını sizler için bulduk.
Bilindiği üzere 1990 yılında kurulan IMDb, milyonlarca kullanıcı tarafından verilen puanlar sayesinde en yüksek puanlı dizi ve filmleri listeliyor.
Dizi ve film izlemek isteyenler genel olarak ilk önce izleyecekleri yapımın IMDb puanına bakmaktadırlar.
IMDb PUANLARINA GÖRE DÜNYANIN EN İYİ DİZİLERİ:
1- Breaking Bad
2- Band of Brothers
3- Chernobyl
4 -The Wire
5 -Avatar: The Last Airbender
6 -Game of Thrones
7- The Sopranos
8-Attack on Titan
9 -Rick and Morty
10-The Twilight Zone
11- Sherlock
12-Bleach: Thousand-Year Blood War
13-Fullmetal Alchemist: Brotherhood
14-Better Call Saul
15-The Office
16-Arcane
17-Firefly
18-Hunter x Hunter
19-Batman: Animated Series
20-Only Fools and Horses
21-Friends
22-Prison Break
23-How ı meet your mother
24-Doctor Who
25-True Detective