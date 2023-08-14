IMDb puanına göre dünyanın en iyi dizileri belli oldu! İşte dünya bu filmleri tercih ediyor...

Dijital dünya her geçen gün kendini geliştiriyor ve yeniliyor.

Ortaya çıkan filmler, diziler, içerikler hızla sayısını arttırıyor hal böyle olunca tercih yapmakta zorlaşıyor.

Bu yüzden sıklıkla aratılan 'hangi diziyi izlesem, dünyanın en iyi dizisi' sorularının cevaplarını sizler için bulduk.

Bilindiği üzere 1990 yılında kurulan IMDb, milyonlarca kullanıcı tarafından verilen puanlar sayesinde en yüksek puanlı dizi ve filmleri listeliyor.

Dizi ve film izlemek isteyenler genel olarak ilk önce izleyecekleri yapımın IMDb puanına bakmaktadırlar.

IMDb PUANLARINA GÖRE DÜNYANIN EN İYİ DİZİLERİ:

1- Breaking Bad



2- Band of Brothers



3- Chernobyl



4 -The Wire

5 -Avatar: The Last Airbender

6 -Game of Thrones

7- The Sopranos

8-Attack on Titan



9 -Rick and Morty

10-The Twilight Zone



11- Sherlock



12-Bleach: Thousand-Year Blood War



13-Fullmetal Alchemist: Brotherhood



14-Better Call Saul



15-The Office



16-Arcane



17-Firefly



18-Hunter x Hunter



19-Batman: Animated Series



20-Only Fools and Horses



21-Friends



22-Prison Break



23-How ı meet your mother



24-Doctor Who



25-True Detective