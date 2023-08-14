En çok beğenilen Jason Statham filmleri! Aksiyon severler bu listeden kaçırdığınız varsa mutlaka izlemelisiniz!

Jason Statham, İngiliz aksiyon, dövüş filmi oyuncusu ve atlama dalında dereceleri olan eski bir yüzücüdür. Daima kendi sahne dövüşünü ve hünerlerini sergiler. Kendi antikahramanlığı ile ünlenmiştir ve filmlerinde genellikle İngiliz aksanı ile konuşur. Bu mükemmel aktörün filmleri de en çok aratılanlar listesinde yer alıyor. Sizler için Jason Statham'ın en iyi filmlerini listeledik. İşte detaylar...

JASON STATHAM'IN EN İYİ FİLMLERİ

1. TAŞIYICI ( THE TRANSPORTER 2002)

Not : Bu yapımın devam filmleri de çekilmiştir.

Taşıyıcı filmi o kadar beğenildi ki ilk yapımın ardından yine Jason Statham'ın başrolünü aldığı ikinci ve üçüncü devam filmleri de yapıldı o yüzden mutlaka filmi seri şeklinde izlemenizi öneririz.

Not: Serinin dördüncü devam filminde Jason Statham yer almamaktadır.

TAŞIYICI FİLMİNİN KONUSU

Frank(Jason Statham), hayatının bir kısmını bir özel operasyon biriminin önemli bir parçası olarak geçirmiştir. Artık bir paralı askerdir ve hangi görevi beğeniyorsa onu yerine getirmektedir. Üç adet altın kuralı vardır. Frank, anlaşmanın bozulmasından; kim için çalıştığının sorulmasından ve taşıdığı paketin içinde ne olduğunu öğrenmekten hiç hoşlanmaz. Aldığı son görevde taşıdığı paket de tıpkı diğerleri gibi bir pakettir. Ancak kazın ayağı aslında öyle değildir.

Taşıyıcı 2 ve Taşıyıcı 3 filmlerine de bu mükemmel aksiyon serisi için mutlaka bakmanızı tavsiye ederiz

2. TETİKÇİ ( CRANK 2006)

Bu filmde de aynı şekilde beğenilmesi üzerine devam filmi gelmiştir. Crank: High Voltage ( 2009 ) devam filmi olan bu ikinci yapıma da bakmanızı öneririz.

TETİKÇİ FİLMİNİN KONUSU

Chev Chelios, suçlu Verona tarafından zehirlenir. Chev, bir tetikçidir ve aslında bu işe son verme kararı almıştır. Umulmadık bir anda kendisine enjekte edilen bu zehirden kurtulana dek hayatta kalmasının bir tek yolu vardır. Arkadaşı ve doktoru olan Miles, panzehir bulunana dek adrenalin seviyesini yüksek tutması gerektiğini söyler. Chev, kız arkadaşı Eve ile buluşur ve onunla birlikte Verona’nın peşine düşerler. Öldürmektir amaçları. Bu süreçte bir yandan başkalarına zarar vermeyi sürdürüp diğer yandan da hayatındaki gerilim ve heyecanı yüksek düzeyde tutmak için takibi hiç bırakmaz.

3. MEKANİK ( THE MECHANİC 2011)

Bu filmde de aynı şekilde çok beğenilmesi üzerine devam filmi gelmiştir. Mekanik 2: Suikast (2016) Bu devam filmini de izlemenizi tavsiye ederiz.

MEKANİK FİLMİNİN KONUSU

Mekanik; olası düşmanları yok eden bir yeraltı örgütünün suikastçılarına verdiği bir isimdir. Arthur Bishop (Jason Statham) eli çabuk, temiz ve profesyonelce iş çıkaran bir mekaniktir. Öyle ki örgütle arasındaki bir numaralı arabulucu olan 'menajeri' Koca Harry’i dahi ortadan kaldırmaktan çekinmez.

Baba yadigarı mesleğini sürdürürken, yalnız olmanın yarattığı psikolojik yükü ise olanca gücüyle sırtlamaya çalışmaktadır. İç çalkantıları ile boğuşurken Harry’nin doyumsuz ve soğukkanlı oğlu Steve (Ben Foster) ile aralarında ilginç bir ortaklık doğar...

4. KORUYUCU ( SAFE 2012)

KORUYUCU FİLMİNİN KONUSU

Mei isimli 10 yaşındaki Çinli küçük bir kız çocuğu çok değerli bir matematik zekasına sahiptir.

Tek bir satır kağıt kalem kullanmaksızın Çin'in en büyük suç mafyalarından birinin rüşvet ve haraç verilerini zihninde tutmaktadır. Örgüt kızı Amerika'ya yollar ve bu sayede geride yazılı hiçbir kanıt kalmaz.

Luke Wright ise Amerika'nın New Jersey kentinde yaşayan ve hayatını uzak doğu dövüş müsabakalarında geçiren ikinci sınıf bir dövüşçüdür. Bir gün Rus mafyasının bir şikesini bozar ve bütün hayatı allak bullak olur. Ruslar ailesini öldürür, onu evsiz ve beş parasız bırakır, dahası yaklaştığı herkesi öldürmekle tehdit ederler. Luke metroya atlayıp intihar etmeyi planlarken peşinde Rus mafyasının, New York Polis Departmanı'nın ve tabii ki Çinlilerin olduğu Mei ile yolları kesişir...

5. SİVİL CEPHE ( HOMEFRONT 2013)

SİVİL CEPHE KONUSU

Eski bir DEA ajanı ailesiyle birlikte çatışmalardan uzak, sessiz bir kasabaya taşınır. Her şey yolunda gibi görünürken kısa süre sonra burada da yerel uyuşturucu çeteleriyle karşı karşıya gelecektir. Yönetmenliğini Gary Fleder’ın üstlendiği film Chuck Logan’ın romanından Sylvester Stallone tarafından senaryolaştırıldı.

6. İNTİKAM VAKTİ ( WRATH OF MAN 2021 )

JASON STATHAM'IN SON FİLMİ WRATH OF MAN KONUSU NEDİR?

İntikam Vakti, oğlunun intikamını almaya çalışan gizemli bir adamın hikayesini konu ediyor. H, varlıklı ve güçlü bir adamdır. Ancak tüm bunlara rağmen o, her hafta milyonlarca dolar taşıyan zırhlı bir araç şirketinde özel güvenlik görevlisi olarak işe başlar. H, olağanüstü yetenekleri sayesinde soygun girişimlerini engeller. Herkes onun çalışmasından memnundur ancak kimse onun neden bu şirkete girdiğini bilmemektedir. H'nin şirkette çalışmasının tek nedeni ise oğlunun ölümüne neden olanlardan intikam almaktır.

Değerli sinemaseverler daha fazla akıllardan çıkmayan sinema filmlerinin önerileri için takipte kalın!