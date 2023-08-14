14 Ağustos Pazartesi günü televizyonda yayınlanacak sinema filmleri! Filmlerin konuları nelerdir? Oyuncuları kimlerdir?

Sinema tutkunları, haftanın ilk iş gününde 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü ekrana gelecek yerli ve yabancı sinemaları heyecanla bekliyor. Bugün Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. İzleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yabancı sinema keyfi devam edecek. Birbirinden farklı türlere ve konulara sahip sinemalar ile ekranlara gelecek olan yapımların konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte bu akşam Televizyon kanallarında yer alacak filmler , konuları ve oyuncu kadrosu.

SİNDİRELLA FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Film ATV ekranlarından 14 Ağustos Pazartesi saat 17:00' da yayınlanacaktır.

"Sindirella" adını taşıyan bu modern uyarlamada, dışlanmış genç bir kızın hayatı, beklenmedik bir yabancıyla karşılaşmasıyla dönüşüyor. Hikaye, Ella adındaki genç kızın trajik bir kayıp sonrasında üvey annesi ve kız kardeşleriyle başlayan zorlu yaşamını anlatıyor. Tüccar bir baba, sevgili eşinin ölümünün ardından başka bir kadınla evlenir. Ella, babasına destek olmak ve ailesine sahip çıkmak adına yeni üvey annesi Tremaine'i ve üvey kız kardeşleri Anastasia ile Drizella'yı kabul eder. Ancak Ella'nın hayatı, babasının ani ölümüyle tamamen değişir ve genç kız, zalim üvey annesi ve kız kardeşlerinin hizmetçisi durumuna düşer.

Kendi evinde yaşadığı zorlu koşullar ve haksızlıklar karşısında umutsuzluğa kapılan Ella'nın kurtuluş umudu, kentte düzenlenecek büyük bir balodur. Tüm genç kızların davet edildiği bu balo, Ella için yeni bir başlangıç ve özgürlüğün kapısı olacaktır.

Başrolde Lily James'in yer aldığı filmde, üvey anne rolünde Cate Blanchett, Koruyucu Peri rolünde Helena Bonham Carter ve Prens rolünde Richard Madden gibi ünlü oyuncular da yer alıyor. "Sindirella," Kenneth Branagh'ın yönetmen koltuğunda oturduğu bir yapımdır. Senaryosu Aline Brosh McKenna ve Chris Weitz tarafından yazılan filmin görüntü yönetmenliğini Haris Zambarloukos üstlenirken, müzikleri ise Patrick Doyle tarafından bestelenmiştir.

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Film Star TV ekranlarından 14 Ağustos Pazartesi günü saat 20:00' da yayınlanacaktır ayrıca saat 22:30 ' da seyredemeyenler için tekrar yayına verilecektir.

"Eltilerin Savaşı" adlı yapımda, tatlı bir çekişme ve bitmeyen rekabetin merkezinde, iki elti olan Sultan ve Gizem bulunuyor. İki genç kadın olan Gizem ve Sultan, kısa süre içinde aralarındaki küçük atışmaları, adeta eğlenceli bir yarışmaya dönüştürüyorlar. Bu rekabetçi ruhlarıyla birbirlerine meydan okuyan eltiler, zamanla kendilerini neşeli bir savaşın içinde buluyorlar.

Filmin hikayesi, Selim ve Fatih adında iki kardeşi de içine çeken bu komik rekabetin etrafında şekilleniyor. Özellikle sosyal medya platformlarına olan düşkünlükleriyle tanınan Gizem ve Sultan'ın, evlilik hayatlarına odaklanılıyor. İkilinin yarışı sadece kendi aralarında değil, aynı zamanda çevrelerindekilere de etki ediyor.

Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu bu filmde, senaryo Gupse Özay tarafından kaleme alınıyor. Başrolde Gupse Özay'a Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu gibi deneyimli oyuncular eşlik ediyor. "Eltilerin Savaşı", Sultan ve Gizem'in eğlenceli rekabetini mercek altına alırken, aynı zamanda modern ilişkilerin ve dijital çağın dinamiklerini de ustalıkla işliyor.

AH NEREDE VAH NEREDE (YEŞİLÇAM 1975) FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Film Star TV ekranlarından gece saat 00:45' te yayınlanacaktır.

Üç kardeş, Ferit, Murat ve Ömer, ailelerinden uzakta İstanbul'da üniversite öğrenimi görmektedirler. Ancak Ferit, çapkınlığıyla ünlü yakışıklı bir genç; Murat, kumar oynamaktan hoşlanan biri; ve Ömer, siyasi eylemlere katılan bir aktivist olduğu için, okula gitmek yerine çeşitli aktivitelerle meşguldürler.

Bir gün Ferit'in arabası yolda kalır ve yardım arayışına giderken, çimenlerin üstünde uyuyan güzel bir kız, Zehra, ile karşılaşır. Zehra'ya karşı ilgi duyan Ferit, onu tavlamak için çaba sarf etmeye başlar. Ancak bu süreçte, Ferit'in diğer ilişkileri ve nişanlısıyla başı derde girer. Ayrıca Ferit, Huriye adlı bir kızla ve onun belalı abisiyle de uğraşmak zorunda kalır. Tüm bu karmaşık durumlarla boğuşurken, aynı zamanda ailesinin çocuklarının okula gitmediğini öğrenmesiyle işler iyice karışır.

Füsun Önal'ın seslendirdiği "Ah Nerede" şarkısı, bu eğlenceli aile komedisinin enerjisini yansıtan bir unsur olarak öne çıkar. Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun mükemmel uyumu ve tüm oyuncu kadrosunun üstün performansı, bu unutulmaz yapımın akıllarda iz bırakmasını sağlar.

Gülşen Bubikoğlu'un canlandırdığı Zehra karakteri, filmde önemli bir rol üstleniyor. Tarık Akan, Ferit olarak karşımıza çıkıyor ve hikayenin merkezinde yer alıyor. Adile Naşit, Huriye karakteriyle izleyicilerin gülümsemesini sağlarken, Halit Akçatepe Murat karakterini canlandırıyor. Ekrem Dümer ise Nikah Memuru rolüyle filmde yer alıyor. Ayrıca, Aydan Adan gibi birçok değerli isim de bu yapımın kadrosunda bulunuyor. Bu yetenekli oyuncu kadrosu, filmi unutulmaz kılan unsurlardan biridir.

SON ŞÖVALYELER FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Film Show TV ekranlarından gece saat 00:15'te yayınlanacaktır ayrıca seyredemeyenler için saat 02:15'te tekrar yayına verilecektir.

Japon kökenli yönetmen Kazuaki Kiriya'nın kamera arkasına geçtiği son epik yapımda, antik bir savaşçının ustasının intikamını alma mücadelesi izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor. Film, detaylı sanat tasarımı ve dönemin atmosferine sadık kalarak çarpıcı bir görsel şölen sunmayı amaçlıyor.

Kazuaki Kiriya, önceki çalışmalarıyla da adından söz ettiren bir isim. Yine kendi ülkesinde çektiği büyüleyici filmleriyle tanınan Kiriya, bu sefer uluslararası arenada iddialı bir projeye imza atmış durumda. Ünlü aktör Clive Owen, filmde başrolü üstlenirken, deneyimli isimler Morgan Freeman ve Aksel Hennie de kadroya güçlü bir destek sunuyor.

Film, sadece hikayesi ve oyuncu kadrosuyla değil, aynı zamanda dönemin estetiğini yansıtan detaylı sanat tasarımı ve görsel efektlerle de büyüleyici bir deneyim sunmayı hedefliyor. İzleyicileri antik dönemin atmosferine çekerek, unutulmaz bir sinematik yolculuğa davet edecek gibi görünüyor. Daha fazlası için takipte kalın! İyi seyirler.