14 Ağustos 2023 Pazartesi günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?
14 Ağustos 2023 Pazartesi akşamı televizyon ekranları, farklı kanallarda zengin içeriklerle dolup taşıyor. İşte sizler için hazırladığımız kanalların 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü TV yayın akışı...
Televizyon tutkunları, haftanın son iş gününde 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Ulusal Kanal, Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.
ULUSAL KANAL YAYIN AKIŞI
00:00 - Yurdumuzun Türküleri
07:00 - Güne Başlarken
09:30 - Televizyon Gazetesi
11:45 - Haber Arası
12:00 - Gün Ortası
15:00 - Günlük
18:00 - Haber Arası
18:30 - Üreten Türkiye
19:30 - Ana Haber
21:00 - Çıkış Yolu
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 - Bir Küçük Gün Işığı
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Kardeşlerim
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Aldatmak
17:00 - Sindirella (Yabancı Sinema)
19:00 - ATV Ana Haber
20:00 - Üvey Anne
00:20 - Vermem Seni Ellere
03:20 - Üvey Anne
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 - Küçük Ağa
07:45 - Afili Aşk
09:10 - Yaprak Dökümü
11:00 - Magazin D Yaz
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Aşk-ı Memnu
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Veda Mektubu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Erkenci Kuş
09:00 - Kiralık Aşk
10:45 - Çöp Adam
12:30 - Yalı Çapkını
16:15 - Ömer
19:00 - Star Haber
20:00 - Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
22:30 - Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
00:45 - Ah Nerede? (Yerli Sinema)
02:30 - Erkenci Kuş
04:00 - Kiralık Aşk
05:00 - Sefirin Kızı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 - Yeşil Vadi’nin Kızı
09:30 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 - Aile
15:45 - Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 - Show Ana Haber
20:00 - Güldür Güldür Show
00:15 - Son Şövalyeler (Yabancı Sinema)
02:15 - Son Şövalyeler (Yabancı Sinema)
04:00 - Yeni Gelin
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 - Çalar Saat
10:00 - Ruhun Duymaz
13:00 - En Güzel Dönüşüm
14:30 - Eşim Benzerim Yok
17:30 - Aşk Mantık İntikam
19:00 - Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 - Ruhun Duymaz
23:30 - Yaz Şarkısı
02:00 - Kısmet
04:15 - Aşk Yeniden
05:45 - Her Yerde Sen
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 - İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:20 - Adını Sen Koy
09:00 - Kalk Gidelim
12:00 - Şehirden Uzakta
13:10 - Seksenler
16:10 - Diriliş Ertuğrul
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Serhat
21:10 - Adalet
22:30 - Kendi Düşen Ağlama
01:20 - Hayatımın Neşesi
03:10 - Diriliş Ertuğrul
05:10 - Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 - 8'de Sağlık
08:30 - Kırmızı Oda
11:15 - MasterChef Türkiye All Star
16:00 - İşte Gelin İste Kaynana
20:00 - MasterChef Türkiye All Star
00:15 - İşte Gelin İste Kaynana
02:30 - Kırmızı Oda
04:00 - Tuzak
Pazartesi günü televizyon ekranları, zengin içeriği ve çeşitli programlarıyla izleyicilere keyifli bir gün vaat ediyor. Dizi, film ve yarışma tutkunları, favori programlarını kaçırmamak için ekran başına geçecek.