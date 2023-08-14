14 Ağustos 2023 Pazartesi günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?

Televizyon tutkunları, haftanın son iş gününde 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Ulusal Kanal, Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

ULUSAL KANAL YAYIN AKIŞI

00:00 - Yurdumuzun Türküleri

07:00 - Güne Başlarken

09:30 - Televizyon Gazetesi

11:45 - Haber Arası

12:00 - Gün Ortası

15:00 - Günlük

18:00 - Haber Arası

18:30 - Üreten Türkiye

19:30 - Ana Haber

21:00 - Çıkış Yolu

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 - Bir Küçük Gün Işığı

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Kardeşlerim

13:00 - atv Gün Ortası

14:00 - Aldatmak

17:00 - Sindirella (Yabancı Sinema)

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Üvey Anne

00:20 - Vermem Seni Ellere

03:20 - Üvey Anne

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 - Küçük Ağa

07:45 - Afili Aşk

09:10 - Yaprak Dökümü

11:00 - Magazin D Yaz

12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

13:00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Aşk-ı Memnu

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Veda Mektubu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Erkenci Kuş

09:00 - Kiralık Aşk

10:45 - Çöp Adam

12:30 - Yalı Çapkını

16:15 - Ömer

19:00 - Star Haber

20:00 - Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

22:30 - Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

00:45 - Ah Nerede? (Yerli Sinema)

02:30 - Erkenci Kuş

04:00 - Kiralık Aşk

05:00 - Sefirin Kızı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 - Yeşil Vadi’nin Kızı

09:30 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 - Aile

15:45 - Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 - Show Ana Haber

20:00 - Güldür Güldür Show

00:15 - Son Şövalyeler (Yabancı Sinema)

02:15 - Son Şövalyeler (Yabancı Sinema)

04:00 - Yeni Gelin



FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 - Çalar Saat

10:00 - Ruhun Duymaz

13:00 - En Güzel Dönüşüm

14:30 - Eşim Benzerim Yok

17:30 - Aşk Mantık İntikam

19:00 - Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 - Ruhun Duymaz

23:30 - Yaz Şarkısı

02:00 - Kısmet

04:15 - Aşk Yeniden

05:45 - Her Yerde Sen

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 - İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:20 - Adını Sen Koy

09:00 - Kalk Gidelim

12:00 - Şehirden Uzakta

13:10 - Seksenler

16:10 - Diriliş Ertuğrul

19:00 - Ana Haber

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Serhat

21:10 - Adalet

22:30 - Kendi Düşen Ağlama

01:20 - Hayatımın Neşesi

03:10 - Diriliş Ertuğrul

05:10 - Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 - 8'de Sağlık

08:30 - Kırmızı Oda

11:15 - MasterChef Türkiye All Star

16:00 - İşte Gelin İste Kaynana

20:00 - MasterChef Türkiye All Star

00:15 - İşte Gelin İste Kaynana

02:30 - Kırmızı Oda

04:00 - Tuzak

Pazartesi günü televizyon ekranları, zengin içeriği ve çeşitli programlarıyla izleyicilere keyifli bir gün vaat ediyor. Dizi, film ve yarışma tutkunları, favori programlarını kaçırmamak için ekran başına geçecek.