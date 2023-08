tabii platformunun orjinal yapımları arasında en çok izlenen 5 dizi! Konuları nelerdir? Oyuncuları kimlerdir?

tabii, TRT'nin yerli uluslararası dijital platformu. 2 Mayıs 2023 tarihinde yapılan lansmanda tanıtılmıştı. Platform, 5 farklı dil seçeneği ile 7 Mayıs 2023 tarihinde yayın hayatına başladı. tabii'nin başlangıçta Türkiye'de ücretsiz olarak hizmet vereceği açıklandı. 2023'ün ilerleyen dönemlerinde uluslararası pazara açılması planlanıyor.

TABİİ PLATFORMUNDAKİ EN ÇOK İZLENEN 5 ORJİNAL DİZİ

Tozkoparan İskender Gölge Küçük Dahi İbn-i Sina Mevlana Celaleddin Rumi Modern Doğu Masalları Organizasyon Bizim İşimiz

BU ORJİNAL 5 DİZİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

TOZKOPARAN İSKENDER GÖLGE

Konusu : Göktaşının dünyaya çarpması sonucu fantastik güçler kazanan kemankeş İskender, gelecekten gelen bir kötüyle mücadele ederken, dostlarının yardımını alarak dünyayı korumaya çalışır.

Oyuncuları : Gökmen Tuğral Batuhan, Çağan Efe Ak , Leya Kırşan , Tuana Naz Tiryaki , Cem Uçan , Yağız Kılınç , Deniz Erayvaz , Berat Efe Parlar , Burak Alkaş gibi isimler yer almaktadır.

KÜÇÜK DAHİ İBN-İ SİNA

Konusu : İbn-i Sina'nın çocukluk dönemi ve öğrenme merakını anlatan dizi. İbn-i Sina, bilgiyi arayışının yanı sıra sosyal zekası ve farklı düşünceleriyle öne çıkan bir karakter olarak tasvir edilir.

Oyuncuları : Kaan Alp Dayı, Meriç Özkaya, Burak Tamdoğan, Deniz Bolışık, Bengi Öztürk, Ekin Pasvanoğlu, Recep Efe Ekemen gibi isimler yer almaktadır.

MEVLANA CELALEDDİN RUMİ

Konusu : Moğol işgali sırasında Selçuklu Devleti'nin çalkantılı dönemlerini ve Hz. Mevlana'nın içsel yolculuğunu anlatan dizi. Mevlana'nın hayatındaki değişim ve kendini anlama çabası öne çıkarılır.

Oyuncuları : Bülent İnal, Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, Mehmet Ali Nuroğlu, Mert Turak, Devrim Özkan, Nilay Deniz, Levent Can, Burak Can, Yusuf Çim, Baki Davrak, Burç Kümbetlioğlu, Ushan Çakır, Mert Karabulut, Gizem Aydın, Can Nergis, Turgay Aydın, Haluk Piyes gibi isimler yer almaktadır.

MODERN DOĞU MASALLARI

Konusu : Babalarının vefatından sonra Halil ve İbrahim'in babalarının vasiyetini yerine getirmek için yaptıkları yolculuğu anlatan dizi. Kardeşler, bu yolculuk sırasında hem babalarının geçmişi hem de kendileri hakkında önemli gerçekleri öğrenir.

Oyuncuları : Semih Ertürk, Mehmet Atay, Feyyaz Duman gibi isimler yer almaktadır.

ORGANİZASYON BİZİM İŞİMİZ

Konusu : Mercan'ın aile şirketinde eniştesi Fırat'a karşı liderlik mücadelesi ve yeni iş arkadaşı Aytaç'ın cin fikirleriyle işlenen dizi.

Oyuncuları : Onur Buldu, Sarp Apak, Şinasi Yurtsever, Su Kutlu, Yeliz Kuvancı gibi isimler yer almaktadır.