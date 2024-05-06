Karaman'da yıkılan tarihi kilisenin 4 taşında "Allah" yazısı tespit edildi

Konya-Karaman sınırında, kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan sönmüş volkanik Karadağ'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarih Bölümü Erken Hristiyan ve Bizans Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İlker Mete Mimiroğlu başkanlığında çalışma yürütülüyor.

Onlarca kilise, manastır ve mezarlar ile inanç turizmi açısından zengin kültürel mirası barındıran alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle geçen yıl başlatılan Karadağ Binbir Kilise'nin Doğu Roma Dönemi Dini Mimarisi Arkeolojik Yüzey Araştırması'nda yeni buluntulara rastlandı.

Yıkılan tarihi kilisenin kalıntıları arasındaki 4 taşta "Allah" yazısı olduğu belirlendi.

- "Elimizdeki belge ve bilgilerin incelenmesiyle net sonuçlara ulaşabileceğiz"

Mimiroğlu, AA muhabirine, İç Anadolu'daki antik kentlere ve yerleşimlere erken İslam döneminde (700-800'lü yıllar) fetih akınlarının düzenlendiğini söyledi.

Tarihi vesikalar ve kaynaklardan bu bilgilere ulaşıldığını anlatan Mimiroğlu, ancak bunların arkeolojik izlerini bulmanın çok zor olduğunu dile getirdi.

Mimiroğlu, Yunanistan ve Türkiye'deki antik kentlerde erken İslam dönemine ait yazıların bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İç Anadolu Bölgesi'nde de bu buluntuların bulunması gerekiyor çünkü sadece yazılar olarak değil, birçok yerde belki mescit, onun dışında mezar taşı gibi farklı kültür varlıklarının da izleri olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda çalışmalara o gözle de bakıyoruz. 'Allah' yazılarının çıkması bizim için 'Acaba bu döneme ait bir iz mi?' diye kuşkulandırdı. Bunun yorumlanması uzmanlık alanı gerektiriyor çünkü belirli bir tarih yok. Bundan dolayı farklı disiplinlerdeki hocalarımızla bu bilgileri alıyoruz. Ekibimizde farklı disiplinlerde hocalarımız var. Bu hocalarımızın da katkılarıyla elimizdeki belge ve bilgilerin incelenmesiyle net sonuçlara ulaşabileceğiz."

Kilise yapısının taşlarına Arapça yazıyla işlenmiş 4 ayrı "Allah" lafzının envantere kaydedildiğini ifade eden Mimiroğlu, şöyle konuştu:

"Yapısı itibarıyla büyük bir kilise, yıkılmış. 1900'lerin başında biraz daha sağlam olmakla beraber bugün büyük oranda yıkılmış. Yani antik dönem yazıtları, şekilleri... Böyle İslami bir form görmemiz oldukça heyecanlandırdı. Form ve yazı karakterinden ziyade işleniş ve iz açısından da eski olduğunu düşündürdü. Bu bağlamda ve oldukça kırsal bir alanda bulunması, birden fazla örnek olması, bu eserlerin erken İslam dönemine ait olabileceği ihtimalini akla getirdi. Bölgedeki çalışmalarımızı, incelemeleri daha da netleştirdik, tespitleri yaptık. Şimdi verileri uzman hocalarımızla değerlendirme aşamasındayız."

Mimiroğlu, araştırmaya destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Karaman Belediyesi, Karaman Tanıtım Platformu ve kentin ileri gelen sanayicilerine teşekkür etti.